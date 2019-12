Le secrétaire général des Nations unies reçu par le pape François

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. Secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres va être reçu par le pape François au Vatican ce vendredi 20 décembre, rapporte Vatican News . Lors de leur échange, ils devraient évoquer le Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune signé aux Émirats arabes unis par le souverain pontife et le grand Imam de l’université d’al-Azhar au Caire (Égypte) le 4 février 2019. Cette déclaration constitue « une contribution extrêmement importante à la coexistence pacifique, au respect mutuel et à la compréhension entre les différentes communautés religieuses dans le monde », a salué Antonio Guterres.

Lire aussi : Pour le patron de l’ONU, les sites religieux incarnent « notre conscience collective »

Le plus haut fonctionnaire de l’ONU a confié sa profonde préoccupation au sujet de « l’augmentation de l’intolérance » et par « le nombre croissant d’individus humiliés, harcelés et attaqués publiquement simplement à cause de leur religion ou de leur foi ». C’est pourquoi, il compte aborder avec le pape François le sujet de la liberté de religion, a-t-il déclaré dans l’entretien réalisé conjointement par Vatican News et le quotidien italien La Stampa.

Pour combattre la « propagation de la haine », a indiqué Antonio Guterres, l’éducation doit être considérée comme un « élément clé ». À ce titre, le secrétaire général des Nations unies a confié son intention de convoquer prochainement une conférence sur « le rôle de l’éducation dans la lutte contre ce phénomène et le renforcement de la résilience ». Un écho au pacte éducatif mondial que le pontife souhaite « reconstruire » et qui fera l’objet d’une rencontre à Rome en mai 2020.

Lutte contre le changement climatique

Un autre sujet que le responsable onusien compte aborder avec le pontife argentin est celui de la crise climatique. Par son travail, a-t-il souligné, l’auteur de l’encyclique Laudato Si’ (2015) sur la préservation de la maison commune contribue à la réalisation d’un grand nombre des objectifs de l’ONU, notamment ceux du développement durable ou de la lutte contre le changement climatique.

Antonio Guterres a déjà été accueilli à plusieurs reprises au Vatican. En 2006, lorsqu’il était haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, il avait été reçu par le pape Benoît XVI (2005-2013). Après avoir occupé ce poste jusqu’en 2015, il a été désigné pour succéder au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier 2017. En mars dernier, il avait en outre participé à un colloque organisé par le Dicastère pour le service du développement humain intégral et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

Dix citations du pape François sur l'environnement :