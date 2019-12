Lorsqu’elle part étudier le Français à Paris après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Birthe Bringsted, jeune danoise de confession protestante, était loin d’imaginer sa rencontre avec l’homme

qui dépistera en 1958 l’origine de la trisomie 21

. Dans le laboratoire du professeur Turpin, le docteur Jérôme Lejeune assisté de Marthe Gautier, découvre que cette maladie est due à la présence d’un chromosome supplémentaire sur la paire 21.

De ses nombreuses années de mariage avec le célèbre scientifique, Birthe Lejeune, aujourd’hui âgée de 91 ans, a conservé les centaines de lettres qu’il lui a envoyées lors de ses déplacements à l’étranger. L’homme de sa vie a consacré son existence aux personnes déficientes intellectuelles. Depuis 1995, un an après la mort de son mari, Birthe Lejeune s’applique à « prolonger son combat » au sein de la Fondation Jérôme Lejeune qu’elle a co-fondée et dont elle est vice-présidente.

Examiner les patients « de la tête aux pieds »

« Partis de rien », Birthe Lejeune, plusieurs membres de sa famille et des amis du professeur s’installent d’abord dans son appartement. « On n’avait même pas d’ordinateur… mais on a écrit à toutes les personnes qui nous avaient envoyé une lettre à la mort de mon mari, pour leur demander de nous aider à continuer », raconte-t-elle à Aleteia. Au fur et à mesure que les dons arrivent, la Fondation Jérôme Lejeune commence à financer des projets de recherche venant d’abord de l’étranger, puis de France.

En 1997, la Fondation donne naissance à l’Institut Jérôme Lejeune, spécialisé dans l’accompagnement des patients. « Aujourd’hui, nous n’avons pas loin d’une quinzaine de spécialités : gériatres, pédiatres, orthophonistes… L’important, c’est d’examiner les patients de la tête aux pieds », témoigne Birthe Lejeune. Selon elle, c’est d’ailleurs ce qui rend unique l’Institut : « Chez un médecin payé par la sécurité sociale, la consultation dure 5 à 10 minutes… Chez nous, les patients sont reçus une heure, voire plus ». En près de 20 ans, ils sont près de 10.000 à avoir été examinés à l’Institut Jérôme Lejeune. L’année prochaine, la Fondation fêtera, elle, ses 25 ans d’existence.

