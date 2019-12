Ancien aumônier de la reine Élisabeth, il se convertit au christianisme

L’évêque anglican Gavin Ashenden, aumônier de la reine Élisabeth pendant presque dix ans, a choisi de se convertir au christianisme. Il a confié au Catholic Herald qu’il avait été porté, dans sa conversion, par la prière du Rosaire ainsi que par une profonde réflexion sur le miracle eucharistique. Il sera officiellement reçu dans l’Église catholique dimanche 22 décembre par l’évêque Mark Davies, à la cathédrale Shrewsbury. Ce dernier a confié à un média chrétien en ligne, le Church Militant , qu’il était « honoré d’accueillir un évêque anglican et d’entrer en plein communion l’année de la canonisation du cardinal Newman ».

Sa femme, Helen Ashenden, s’était déjà convertie au christianisme il y a deux ans. Embrassant la religion catholique, il deviendra alors un théologien catholique laïc. Gavin Ashenden a démissionné de son poste auprès de la reine d’Angleterre après s’être publiquement opposé à la lecture d’un chapitre du Coran à la cathédrale épiscopale Sainte-Marie de Glasgow (Écosse), niant explicitement la divinité de Jésus.

Dans des propos rapportés par le diocèse de Shrewsbury, Gavin Ashenden a assuré être « particulièrement reconnaissant pour l’exemple et les prières de saint John Henry Newman. Il a fait de son mieux pour rester un fidèle anglican et renouveler sa mère Église avec la vigueur et l’intégrité de la tradition catholique ».

Les 10 clés du cardinal Newman pour cultiver l'art de l'amitié :