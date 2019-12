Passer Noël autrement : et si vous vous rapprochiez de vos voisins ?

Plusieurs millions de Français se retrouvent seuls, chaque année, à Noël. Parmi eux, peut-être y a-t-il vos voisins ? Et si vous montiez cette année votre propre opération de solidarité ? Il n’est pas trop tard pour vous rapprocher de ceux qui habitent sur le même palier, dans la même rue… ou peut-être dans la rue en bas de chez vous. Ceux qui en profiteront vous le rendront au centuple « dès maintenant, au temps présent » comme le précise l’Évangile de Marc ( Mc 10, 30 ).

Cela n’a rien de compliqué ou d’insurmontable, il faut juste quelques bonnes idées :

Fêter Noël avec Voisins solidaires

Vous connaissez déjà le concept de la Fête des Voisins au printemps (fête d’ailleurs inspirée par le pape Jean Paul II) ? L’association Voisins Solidaires a décliné le même principe au moment de Noël : plutôt que de fêter Noël seul ou en petit comité dans votre appartement, vous pouvez faire un geste envers vos voisins isolés… Une occasion rêvée, aussi, pour évangéliser !

L’association propose ainsi un kit de bonnes idées pour le Noël des voisins, comprenant une affiche ainsi que des invitations à distribuer dans les boîtes aux lettres. Elle suggère aussi quelques idées inspirantes pour fêter Noël entre habitants d’un même immeuble, d’un même quartier ou d’un même village. Pourquoi ne pas échanger des recettes de cuisine, organiser un concours de décor de bûches de Noël, offrir des pochettes services (un baby-sitting contre une leçon d’anglais), un livre inspirant ou encore glisser une carte de vœux sous la porte, décorer ensemble le hall de votre immeuble… Dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec vos voisins !

Pour le plein d’idées, le kit Voisins solidaires est disponible au lien suivant.

Participer au Noël des cœurs oubliés avec l'appli mobile Entourage

Pour vivre un temps de rencontre avec des personnes de la rue qui vivent près de chez vous, vous pouvez également télécharger l’application mobile Entourage. Elle permet d’être mis en relation, par géolocalisation, avec des habitants et des associations qui prennent soin des personnes à la rue de leur quartier. Il est ainsi très simple de rejoindre l’action la plus proche de chez vous, dans votre voisinage… L’association Entourage est présente à Paris, Lyon, Lille, Rennes et dans le département des Hauts-de-Seine (92). Pour Noël, selon les villes et les quartiers, il peut y avoir ici une fête, là un réveillon ou autre chose. Ainsi à Paris, Chris organise le Noël des cœurs oubliés : une maraude le 24 décembre dans le quartier parisien des Halles avec distribution de cadeaux pour les personnes à la rue avec leur animal de compagnie.

Une autre initiative, pour les Parisiens, celle des amis du réseau Entourage. Éric, Rachid, Flore et Caroline, se réunissent pour organiser un goûter de Noël entre voisins. Chacun apporte ce qu’il souhaite : un gâteau, une blague ou une chanson. Où ? Au 60 rue de Rome dans le VIIIe arrondissement de Paris. Quand ? Le 25 décembre de 17h30 à 20h.

Pour plus d’infos, cliquez sur ce lien.

Les jolies cartes de vœux porteuses de sens :