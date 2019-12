Pape François : « La crèche offre une image artisanale de la paix »

Antoine Mekary | ALETEIA Le pape François a béni les fidèles, une fois l'audience terminée.

Le 1décembre dernier, le Pape s’est rendu à Greccio, en Italie, où saint François d’Assise a construit la première crèche. À cette occasion , il a signé la lettre apostolique. Dans ce document, il insiste sur le sens de la crèche en cette période de l’Avent. « Chaque jour, de nombreuses armes et de nombreuses images violentes pénètrent dans les yeux et le cœur », a déclaré le souverain pontife. À l’opposé, la crèche offre « une image artisanale de paix ». Elle est une représentation d’harmonie, rassemblant des « gens très différents », rois et pauvres, jeunes et anciens.

Une « invitation à la contemplation »

Au cœur des « rythmes parfois frénétiques d’aujourd’hui », a expliqué l’évêque de Rome, la crèche est une « invitation à la contemplation ». Dans une société qui « court toujours », « qui voit et oublie beaucoup de choses », qui « poursuit anxieusement les biens matériels », la crèche offre sa « simplicité authentique », a-t-il déclaré.

« La crèche nous rappelle que Jésus vient dans notre vie concrète », a enfin affirmé le pape François. Représentant une scène de la vie quotidienne, cet « Évangile domestique » nous rappelle que « nous ne sommes plus seuls » dans nos vies.

« Joyeux Noël à tous ! »

Après sa catéchèse, le pape François s’est tourné vers les pèlerins rassemblés dans la salle Paul VI. Il a remercié les fidèles du monde entier qui lui ont envoyé des messages de vœux à l’occasion de ses 83 ans, le 17 décembre, et de son 50e anniversaire de sacerdoce, le 13 décembre. Devant les pèlerins anglais, le pontife a demandé de prier tout particulièrement pour l’Église et la paix dans le monde.

En adressant un salut aux germanophones, le chef de l’Église catholique s’est réjoui de la présence d’un orchestre tyrolien. Selon lui, leur musique permet d’entrer « dans l’esprit » de Noël. Le Pape a enfin souhaité à tous un joyeux Noël. Dans l’audience figuraient de nombreux groupes français : des jeunes du lycée Saint-Joseph de Bruz, de l’école Isaac de Poitiers, de l’école des dominicaines du Saint-Esprit de Draguignan ou encore du collège Saint-Blaise de Vertou.