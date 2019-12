Les lieux de la Bible : le mont des Béatitudes, un promontoire pour la Bonne Nouvelle

Alors que Jésus et ses disciples parcouraient toute la Galilée en enseignant dans les synagogues et en proclamant l’Évangile du Royaume, sa renommée se répandait dans toute la Syrie, rapporte l’Évangile de Matthieu. Une foule immense toujours plus nombreuse se pressait autour de celui qui guérissait toutes les maladies et infirmités. Mais Jésus n’était pas qu’un thaumaturge de plus, ses miracles s’accompagnaient d’un profond enseignement dirigé vers la conversion des cœurs : «

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche

». C’est sur un promontoire aux versants verdoyants s’élevant au-dessus même du lac de Tibériade que Jésus délivra ainsi un de ses messages les plus révolutionnaires, les Béatitudes, à ces grandes foules qui le suivaient «

venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain

»…

Le Sermon sur la montagne

L’un des enseignements les plus connus de Jésus sur ce promontoire s’élevant sur le lac de Tibériade est très certainement celui communément appelé « Sermon sur la montagne » ou « Béatitudes » et rapporté aux Évangiles de Matthieu et de Luc. Si la première dénomination s’explique par la position élevée d’où le Christ délivra sa parole, le terme même des Béatitudes ne peut s’expliquer qu’en examinant de plus près cet extraordinaire message qui y fut livré.

Didier Descouens - Wikimedia Commons Le Sermon sur la montagne par Robert Arsène, Église Saint-Martin de Castelnau-d'Estrétefonds.

Jésus commence chaque phrase par le mot « Heureux », en latin beati… Chacune de ces béatitudes révèle plus du constat d’un bonheur déjà présent que d’une promesse. Un constat, cependant, qui peut apparaître bien paradoxal pour un discours s’adressant à des personnes dans le malheur : « Heureux ceux qui pleurent » ; « Heureux ceux qui ont faim… » ; « Heureux ceux qui sont persécutés… ». Mais, cette longue liste ne saurait être, cependant, réduite à une pure promesse de jours meilleurs, mais signifie qu’au moment même de la conversion du cœur à la bonne parole, à l’instant même, toutes ces souffrances si dures ou lourdes soient-elles à porter trouvent déjà leur récompense. Un réconfort trouvant sa source et nourri dans le salut apporté par la foi dans le règne de Dieu ; une transformation des cœurs qui s’accomplit, ici et maintenant, par la conversion, tout en demeurant dans l’attente du jugement dernier.

Des Béatitudes différentes selon Matthieu ou Luc

La lecture comparée du Sermon sur la montagne des évangélistes Matthieu (Mt 5, 3-12) et Luc (Lc 6, 20-26) est également, à plus d’un titre, riche d’enseignements. Tout d’abord quant au nombre de Béatitudes, neuf pour Matthieu et quatre pour Luc.

Web Gallery of Art Le Sermon sur la montagne, par Cosimo Rosselli, chapelle Sixtine, 1482.

Luc associe à chacune son contraire, non point une malédiction comme cela est si souvent entendu ou compris, mais le constat d’un malheur qui s’imposera de lui-même dans le cœur de celui qui n’entend ou n’accepte pas la Parole. « Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! » dira Jésus. Une parole certes dure, mais ô combien juste ! Nous prévenant sans équivoque de tous les risques encourus pour celui qui n’a pas su placer les priorités de sa vie sur l’échelle des vraies valeurs.

Matthieu insiste, quant à lui, sur la condition spirituelle requise et nécessaire pour celles et ceux écoutant la parole christique au mont des Béatitudes. Alors que Luc met, pour sa part, plus l’accent sur les situations difficiles concrètes comme la faim, l’indigence, vécues dans l’instant, avec cette répétition systématique de l’adverbe « maintenant » pour mieux l’opposer au royaume de Dieu atemporel.

Un lieu de pèlerinage

Depuis cet enseignement gravé pour l’éternité dans la mémoire des hommes, depuis cette parole délivrée par Jésus sur le mont des Béatitudes au caractère révolutionnaire, et rappelée dans le Nouveau Testament, des générations de pèlerins n’ont cessé d’arpenter la colline distante de quelques lieux du lac de Tibériade afin de s’imprégner de la radicalité du message dispensé.

Une basilique octogonale a été édifiée en 1937 pour rappeler cette mémoire. Sur chacune de ses huit façades sont aujourd’hui inscrites les Béatitudes, une belle manière de méditer leur portée dans les jardins du sanctuaire surplombant le lac parmi vignobles et palmiers. Splendeur du mont des Béatitudes.



