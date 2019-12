Idée de cadeau : un cadre photo connecté pour vos grands-parents

« Ma mère habite à plus de 400km de chez nous, j’avais peur qu’elle ne voit pas grandir ses petits-enfants », raconte Laurence, 47 ans. C’est en cherchant un moyen pour atténuer cette distance qu’elle est tombée sur Familink , un cadre photo connecté qui permet de recevoir chaque jour des photos et messages de toute la tribu. « Elle reçoit régulièrement des photos de ses petits-enfants et elle est ravie ! Familink permet d’entretenir et de resserrer les liens, c’est pour ça que nous l’avons choisi ». Comme elle, ils sont à présent plus de 40.000 à utiliser ce nouveau cadre photo, imaginé par des Français, et en passe de devenir un véritable succès intergénérationnel.

Familink est un cadre connecté qui permet aux grands-parents de recevoir des photos de toute la famille instantanément. Celles-ci sont envoyées par les enfants et petits-enfants via l’application, le site internet, WhatsApp ou encore Messenger. En d’autres termes, les jeunes générations continuent d’utiliser leurs applications habituelles pour écrire, publier et partager, et grâce à Familink, leurs grands-parents vont enfin pouvoir profiter de leurs publications ! Le jour de son mariage, Anne n’a pas pu avoir ses grands-parents qui étaient trop fatigués pour se déplacer. Mais elle a pu partager ces moments de bonheur avec eux. « Le cadre Familink nous a permis d’envoyer des photos à mes grands-parents le jour même de notre mariage », se souvient la jeune femme. « Depuis, nous partageons aussi les moments importants de notre vie, comme la première rentrée en septembre dernier de notre fils ».

C’est sans doute la simplicité de son utilisation qui explique en partie le succès de Familink. Car si les jeunes générations sont ultra connectées et à l’aise avec l’envoi quasi instantané de photos, les grands-parents de leur côté, n’ont pas besoin d’une connexion internet pour les recevoir. « Mes deux parents sont atteints de la maladie d’Alzheimer », explique Jean-François, 59 ans. « Ces dernières années, ils continuent d’allumer l’ordinateur tous les matins mais j’ai remarqué qu’ils ne s’en servent plus, ne répondent plus aux mails que nous leur envoyons. Il y a un espèce de non-dit : ils ne veulent pas avouer qu’ils n’arrivent plus à s’en servir ». Pour lui, le cadre photo a changé leur vie : « Familink est comme une “béquille numérique” et nous permet de leur envoyer des pastilles de vitamine tous les jours ! »

