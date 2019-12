Pour Noël, rejoignez la campagne mondiale d’aide aux chrétiens dans le besoin

Cette année, l’Avent est marqué par une initiative sans précédent : un mouvement en ligne, initié sur les réseaux sociaux, soutient l’Aide à l’Église en détresse (AED) pour aider les chrétiens persécutés ou en difficulté.

La campagne consiste en une série de micro-documentaires YouTube qui révèlent la vie des communautés chrétiennes du monde entier pour qui vivre leur foi n’est pas une tâche facile en raison de circonstances politiques, économiques et sociales défavorables.

Les pays présentés dans ce tour du monde spirituel sont la Syrie, le Venezuela, Cuba, le Brésil, l’Irak, l’Ukraine, le Sri Lanka et l’Ouganda. La campagne, qui a déjà touché des millions de personnes et reçu des milliers de dons, vise à offrir à ces communautés chrétiennes un « don de foi ».

Ce geste d’aide concret est possible grâce au travail de l’AED. Cette fondation pontificale sert et accompagne depuis 1947 les chrétiens traversant des situations extrêmement difficiles, en leur offrant un soutien à la fois spirituel et matériel. Ne laissons pas seuls nos frères et sœurs chrétiens persécutés ! Vous pouvez offrir votre « don de foi » pour Noël en faisant un don à l’AED ici :

