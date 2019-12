Notre-Dame jour par jour : six livres consacrés à la cathédrale depuis l’incendie

Dès le lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris, les lecteurs ont plébiscité les ouvrages consacrés à la cathédrale. Parmi eux le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui s’est retrouvé en tête des ventes de livres et rapidement en rupture de stock. Face à un tel phénomène, de nombreuses maisons d’éditions ont réédité d’anciens ouvrages dont une partie des bénéfices a été reversée en faveur de la restauration de Notre-Dame. Les éditions Points ont notamment compilé dans un petit ouvrage les plus beaux textes sur Notre-Dame, de Balzac à Claudel en passant par Apollinaire dans le livre Notre-Dame, une anthologie de textes d’écrivains.

À ces réimpressions s’ajoutent les livres parus spécialement en hommage à la dame de pierre. En mai, Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale publie Notre-Dame d’Espérance (Presse de la Renaissance). Prévu depuis longue date, cet ouvrage a été augmenté d’un chapitre pour évoquer l’incendie du 15 avril juste avant sa publication. À la même période, Sylvain Tesson publie Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur (Équateurs) où il témoigne de sa relation forte et intime avec la cathédrale. Ken Follet, célèbre auteur des Pilliers de la Terre, a, quant à lui, fait paraître en juin un court texte en hommage à l’édifice qu’il a intitulé Notre-Dame (Robert Laffont). Le romancier et historien d’art, membre de l’Académie des Beaux-arts, Adrien Goetz, dans son petit livre Notre-Dame de l’humanité (Grasset) pose, de son côté, la question de la préservation de l’art, des églises et du patrimoine commun. Concentré sur l’incendie et le sauvetage de la cathédrale, Sébastien Spitzer publie en juin Dans les flammes de Notre-Dame (Albin Michel), un récit haletant avec de nombreux témoignages de pompiers et d’urgentistes. Récemment, l’historien d’art Alain Vircondelet a publié Notre-Dame de Paris, l’éternelle (Albin Michel) où il mêle série de textes avec des photographies avant et après l’incendie.

