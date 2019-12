La fête de la Nativité n’a rien d’un « conte de fées »

L’Avent est une période “de grâce”, a pointé le pape François. Ce temps invite non seulement les fidèles à “croire en Dieu” mais aussi à “purifier” leur foi au quotidien. Pendant ce temps liturgique, les chrétiens doivent se préparer à accueillir “non pas un personnage de conte de fées” mais le Dieu qui interpelle et devant qui “un choix s’impose”. La “nouvelle naissance” à laquelle chacun est appelé implique donc une conversion : elle suppose “une mort pour nous-mêmes et pour le péché qui est en nous”.

“L’Eucharistie est au centre de la vie de l’Eglise”

“L’enfant qui gît dans la crèche a le visage de nos frères et sœurs les plus nécessiteux”, a encore affirmé le chef de l’Eglise catholique. Ces pauvres dont le Christ a humblement pris les traits sont “les privilégiés de ce mystère” et souvent, a-t-il ajouté, “ceux qui sont le plus capables de reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous”. A l’approche de Noël, le pape a également recommandé de ne pas se laisser “distraire par des choses extérieures” afin de réserver plus de place “à Celui qui est déjà venu et veut revenir pour guérir nos maladies et nous donner sa joie”.

Du 13 au 20 septembre 2020, se tiendra le 52e Congrès eucharistique international à Budapest, a par ailleurs annoncé le successeur de Pierre après avoir récité la prière mariale. Depuis plus d’un siècle, ces congrès rappellent que “l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Eglise”. Le thème de cette édition hongroise sera : ‘Toutes mes sources sont en toi », tiré du livre des Psaumes. Cet événement peut devenir selon lui l’occasion de “promouvoir des processus de renouveau dans les communautés chrétiennes”.

Le pape François s’est également tourné vers les enfants venus sur la place Saint-Pierre avec des santons du petit Jésus, qu’ils déposeront dans les crèches le jour de Noël. Après les avoir bénis, le pontife leur a rappelé que la crèche était comme un “Evangile vivant”. En contemplant la scène de la Nativité, a-t-il confié, chacun est invité à se mettre “spirituellement en chemin” en se sentant attiré “par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme”.