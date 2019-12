Interruption de la crèche vivante à Toulouse : une occasion de découvrir le vrai Visage de l’Enfant-Jésus

Priez pour vos persécuteurs

L’interruption violente de la crèche vivante à Toulouse , par des contre-manifestants, pourrait faire monter en nous un sentiment de colère. Que faisaient ces jeunes de mal pour qu’on les arrête si violemment ? Au nom de quelle idéologie est-il permis de faire peur à des enfants ? Si ces manifestants avaient pris la peine de se renseigner davantage, ils auraient pu constater que les organisateurs et participants de cette crèche vivante sont aussi impliqués dans des mouvements destinés à aider les plus petits : les handicapés, les jeunes des banlieues, les personnes âgées ou les malades. Bref, il semble normal et légitime de se révolter contre de tels actes de violence justifiée par une conception déformée de la laïcité.

Mais des chrétiens ne peuvent pas en rester à ce premier sentiment, bien naturel pourtant. Cet incident violent pourrait être l’occasion pour eux de mettre en pratique les recommandations de Jésus dans les Évangiles :

Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. (Mt 5, 43-44)

Comme chrétiens, nous avons à porter ces manifestants dans la prière afin qu’ils découvrent le véritable visage de l’Enfant de la crèche. Nous avons à découvrir, par une pure grâce de l’Esprit saint, cette joie cachée qui nous est offerte lorsque nous pouvons davantage ressembler à Jésus :

Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos devanciers. (Mt 5, 11-12)

Depuis le premier instant de son Incarnation jusqu’à sa mort sur la Croix, Jésus portait son regard d’amour sur chacun d’entre nous, sur ces manifestants et sur tous ceux qui s’opposent à son Amour. Il était heureux d’offrir sa vie pour nous. Comme pour Saül, qui répondit d’abord par la violence à la prédication des premiers chrétiens, Jésus a prié le Père pour eux en disant : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34)

Comment faire ?

Pendant ces quelques jours qui nous séparent de Noël, nous pourrions répondre à l’ignorance et à la violence par l’amour. Comme le disait saint Jean de la Croix (fêté, le 14 décembre, le jour de cette crèche vivante 2019) : « Là où il n’y a pas d’amour, mettez de l’amour et vous récolterez de l’amour » (lettre 47)

Pour cela, demandons à l’Enfant-Jésus de nous prêter son regard afin de regarder avec ses propres yeux ces manifestants, et tous ceux qui, en France et dans le monde, s’opposent à sa Paix. Demandons-lui son cœur d’Enfant afin de les aimer avec son Esprit saint.

D’une manière plus concrète, nous pourrions nous former une petite image intérieure, dans notre cœur, de l’Enfant-Jésus et lui dire à plusieurs reprises dans la semaine : « Enfant-Jésus, prêtez-moi votre regard et votre cœur afin que je puisse aimer tous ceux qui s’opposent à vous » ou encore : « Enfant-Jésus, bénis ces manifestants et transforme leur cœur. » Et pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui (jusqu’à Noël) une neuvaine à saint Joseph pour qu’il découvre aux hommes le vrai visage de son Fils ?

Pour approfondir ce thème, voir Carmel 168 : La Sainte Face.