Passer Noël autrement : et si vous rendiez visite aux prisonniers ?

Privés de liberté, le temps de Noël est particulièrement difficile pour les prisonniers, notamment ceux dont les familles éloignées ne peuvent venir les visiter. Apporter le soutien et partager avec les détenus la joie et la profondeur du mystère de Noël est une manière de célébrer la naissance du Christ qui, lui aussi, a connu la prison. À l’inverse de l’attitude de ceux qui mettent parfois trop facilement sur les autres des étiquettes qui stigmatisent, le regard du Christ est tout autre. Il brise ce qui sépare, exclut et isole. Chacun a toujours la possibilité de se relever.

Éprouver de la compassion pour ceux qui souffrent d’absence de liberté peut être ce geste qui aidera le prisonnier à qui on rendra visite à se relever et à prendre un autre chemin de vie. Un geste qui transformera aussi le visiteur… Aumôniers, visiteurs de prison, correspondants : les possibilités de bénévolat ne manquent pas pour aider discrètement ceux qui sont écartés de la société, isolés, souvent démunis autant matériellement que psychologiquement et spirituellement.

Voici quelques unes des initiatives des associations les plus marquantes destinées aux détenus pendant le temps de Noël. Si l’une d’entre elles vous inspire, si vous ressentez l’appel particulier de profiter de Noël pour visiter les détenus, quelques clics suffisent aux liens que nous vous indiquons au dessous de la présentation de chacune d’entre elles.

1. Rendre visite avec le Secours Catholique

Chaque mois de décembre, le Secours Catholique distribue des colis aux détenus de nombreuses prisons françaises. Une occasion unique d’apporter du soutien, de rencontrer, d’échanger avec les prisonniers pour des bénévoles qui avouent que cette action leur apporte au moins autant qu’à ceux qu’ils visitent. Comme l’explique Denise, bénévole du Secours Catholique : « Ceux qui n’ont aucune visite sont sensibles au fait qu’on vienne leur apporter quelque chose. Car souvent, pauvreté matérielle et isolement vont de pair. » Aller à leur rencontre et apporter un regard, un sourire, une écoute désintéressée et de la considération est pour ces personnes essentiel. Pour être bénévole cliquez sur ce lien ici.

2. Distribuer des colis avec La Croix Rouge

Dans son action sociale d’entraide et de réinsertion des personnes incarcérées, la Croix Rouge organise toute l’année des actions de rencontre et de soutien. Le temps de Noël est un moment fort de l’année, particulièrement dédié aux dons de colis qu’il faut constituer et distribuer. La mission « bénévole prison-justice » est ainsi une mission clé avec comme objectif : créer un véritable lien et un échange, premier pas vers la réinsertion. Pour être bénévole, cliquez sur le lien ici.

