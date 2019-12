OGEC : comment optimiser vos demandes de crédits immobiliers ?

1 Organiser la structure financière de l’OGEC sur le long terme

C’est la mission que poursuit Crédit Ciblé , un cabinet de conseil en financements basé à Nantes, qui a déjà accompagné une trentaine d’OGEC en France dans leur recherche de financements. François You, son fondateur, fort d’une expérience de dix-sept ans en tant que banquier d’entreprises et formateur auprès des chefs d’établissements au SNCEEL (syndicat national des chefs d’établissement de l’enseignement libre) résume ainsi son objectif : « Trouver le financement le moins cher pour un projet, au moment de son lancement ». Il revient pour Aleteia sur les trois grandes étapes à respecter pour obtenir le crédit le moins cher, en comparant cette démarche avec celle d’un cabinet d’architecte lors d’une opération immobilière.

Lorsqu’un cabinet d’architecte se lance dans un projet immobilier, il conçoit en amont les fondations. De même, un OGEC doit avoir une vision à long terme et organiser sa structure financière après le projet. Pour cela, il faut se poser les bonnes questions : quel apport dans le plan de financement ? Quelle trésorerie conserver et dans quel but ? Quel montant de prêt et sur quelle durée ? Pour quelles raisons ? Formateur au SNCEEL, François You sait tenir compte des spécifiés des OGEC. Grâce à cette vision à long terme, l’OGEC va pouvoir établir le plan pluriannuel d’investissement (PPI), qui prévoit les besoins sur les trois voire les cinq prochaines années. La connaissance de différents produits bancaires et des souhaits des banques permet d’élaborer le plan de financement de manière optimum. « Nous connaissons le mode de fonctionnement et les produits des différentes banques », souligne François You, « c’est pourquoi nous sommes en mesure d’orienter le client vers l’établissement dont le produit est le plus adapté ».

2 Monter un dossier exhaustif qui s’adresse directement au comité de crédit

Pour reprendre la métaphore du cabinet d’architecte, il s’agit du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) d’un projet. Un dossier qui anticipe toutes les questions que va se poser un comité de crédit — local, voire national lorsque le montant du prêt est important. Des questions auxquelles ne pensent pas toujours les chargés d’affaires. Un nombre important de données doit être fourni pour sa constitution : analyse de la situation juridique, financière, démographique, cette dernière permettant d’effectuer une projection sur la demande dans les années à venir, prévisions financières, analyse de la concurrence, arguments en faveur du choix du positionnement marketing et de la stratégie des années à venir… « Dans un prêt à long terme, ce n’est pas seulement les bilans des années passées qui comptent, mais c’est aussi la stratégie, la perspective, l’avenir de l’établissement », précise Erwan Nicolas, contrôleur de gestion et collaborateur de François You.

« L’exhaustivité est primordiale », souligne François You. « C’est cette analyse globale et précise de la situation qui permet au comité de jauger le risque, et par conséquent d’accepter ou non une dérogation de taux. » En outre, un dossier complet évite les allers et retours pour demander des informations complémentaires et permet ainsi de maîtriser le délai d’accord du crédit. Une fois le dossier constitué et déposé auprès des banques, les établissements ont en leur possession les mêmes informations et sont placés sur la même ligne de départ pour la course qui va désormais se jouer.

3 Lancer un large appel d’offre

Pour François You, il est indispensable de rencontrer toutes les banques, car on ne sait pas à l’avance laquelle va « gagner ». Cela suppose de faire connaissance avec chaque chargé d’affaires, qui deviendra éventuellement le futur responsable du compte. Suite à ce rendez-vous, Crédit Ciblé peut établir un comparatif des solutions bancaires et souligner les non-dits des propositions, afin que le client puisse choisir en toute connaissance de cause. Grâce à son expérience sectorielle, sa connaissance des banques et sa méthode, Crédit Ciblé a démontré qu’il réussissait toujours à abaisser sensiblement le coût du crédit, et ce malgré les taux faibles actuels. Et pour preuve, tous ses clients se disent prêts à témoigner.

En partenariat avec Crédit Ciblé