L’Avent avec Aleteia #jour 16 : renouer avec le bénédicité

Le bénédicité n’est pas une tradition réservée aux scouts ou aux grenouilles de bénitier. Chaque chrétien est invité à réciter une brève prière avant de passer à table afin de louer le Seigneur pour les dons de la Création et de se placer sous son regard, même pendant le temps du repas. Plusieurs formules sont possibles : un simple signe de croix, une prière chantée, récitée, la lecture d’un passage de la Bible… Le tout est de « s’arrêter pour rendre grâce à Dieu », souligne le pape François dans Laudato Si’ . « Ce moment de la bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces biens, et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin », précise le Saint-Père.

Voici quelques idées de bénédicités :

1 Classique

Bénissez nous Seigneur,

Bénissez ce repas,

Ceux qui l’ont préparé

Et procurez du pain à ceux qui n’en ont pas,

Ainsi soit-il.

2 Joyeux

Pour ce repas,

Pour toute joie,

Nous te louons Seigneur !

3 Biblique

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur » (Dt 8,3), Amen.

ou

« La vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! » (Lc 12, 23-24), Amen.

4 Bucolique

Maître du ciel et des saisons

Bénis ce pain que nous mangeons

À tous ceux qui ont froid et faim

Donne la maison et le pain.

5 Fraternel

Gloire et louange à Toi, Seigneur,

Pour ce pain que nous allons partager,

Pour nos échanges fraternels,

Pour Ta présence qui nous fait vivre.

6 Entraînant

(sur l’air de « Frère Jacques« )

A la table, (bis)

Venez tous, (bis)

Et que Dieu bénisse, (bis)

Ce repas. (bis)

