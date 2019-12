Prier pour trouver la lumière : les dix conseils de saint Jean de la Croix

La mystique de saint Jean de la Croix nous offre le moyen de rejoindre Dieu par l’oraison. Elle est une voie qui doit mener vers l’union avec Lui. Ce qui compte le plus, c’est de désirer cette rencontre. Dans ses œuvres consacrées à la vie — dont La montée du mont Carmel , qui est le voyage mystique de l’âme vers l’union avec Dieu — saint Jean de la Croix souligne une chose essentielle : notre désir de Dieu doit changer profondément. Tant que nos désirs sont dominés par l’envie de posséder, ils agissent comme des flèches qui nous tirent vers ce que nous convoitons. Mais on ne peut pas désirer Dieu ainsi. Nos flèches doivent se transformer en mains vides tendues vers Lui. Au lieu de dire à Dieu : « Tu es à moi », il faudrait Lui dire « Je suis à Toi ».

Pour le mystique espagnol, ce cheminement vers l’union avec Dieu passe par une étape inévitable de ténèbres spirituelles. C’est ce qu’il appelle la nuit obscure : une expérience de découragement, de solitude et de vide qui peut aller jusqu’au désespoir. Dans les écrits de saint Jean de la Croix, le mot « nuit » n’est jamais loin du mot « purification ». Car la nuit purifie. Lorsque l’un dit « Dieu m’a abandonné », le saint carme rectifie et dit plutôt : « Dieu me purifie ».

Lire aussi : Les dix degrés de l’échelle de l’Amour selon saint Jean de la Croix

L’union avec Dieu est pour notre « moi intérieur » une joie profonde. Seulement, comme le décrit le saint carme, notre « moi extérieur » — ce « moi » égoïste qui veut posséder Dieu — se révolte en devinant qu’il va mourir. Ce qui peut paraître une catastrophe est finalement un salut. La nuit s’éclaircira, la lumière viendra :

« Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n’est pas Toi, ce qui n’est pas ta présence. Impose même le silence à ma prière, pour qu’elle soit élan vers Toi », prie saint Jean de la Croix dans l’un de ses poèmes.

Aucun précipice même vertigineux, aucune montagne même très haute ne sont des obstacles pour l’homme sur son chemin vers Dieu. Celui qui a soif d’une vie spirituelle trouvera des trésors en lisant les pensées de saint Jean de la Croix. Aleteia vous propose de découvrir les dix pensées de celui qui qualifiait l’oraison d’attention simple et amoureuse à Dieu :