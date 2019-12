En Écosse, deux religieux font du rap pour sauver la planète

Exit Nekfeu, Orelsan, Bigflo & Oli, les Men in Black sont de retour. En Écosse, à Irvine, deux amis, le père Willie Boyd et le révérend Neil, se sont associés pour former un surprenant duo musical appelé The Shoes Brothers. Dans leur nouveau titre appelé « Come to save our planet » (Venez sauver la planète, ndlr), ils veulent sensibiliser sur l’importance de prendre soin de la Création et, plus concrètement, du recyclage.

Pas de feats ou de clash, mais une invitation qu’ils adressent à tous. Dans un entretien accordé au média The Tablet, les deux religieux affirment : « Nous voulons rappeler à chacun que Jésus était passionné d’écologie ! C’est une écologie intégrale qui touche autant les êtres humains que l’environnement ». D’ailleurs, comme le rappellent les deux compères dans leur refrain, les mots « recycler » et « résurrection » commencent par la même syllabe. Coïncidence ?