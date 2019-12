Avec Jean Paul II, faites de l’évangélisation votre priorité !

« N’ayez pas peur ! »

« L’évangélisation est pour l’Église le mode d’existence normal, un signe de bonne santé », notent Raphaël Cornu-Thenard et Samuel Pruvot dans leur Manifeste pour la mission . Dans cet ouvrage, ils s’appuient sur des personnalités d’hier et d’aujourd’hui pour développer dix « idées-forces » sur le sujet. Ils citent ces mots du pape Paul VI : « L’Église existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour prêcher et enseigner ». Pour les deux auteurs, la mission, sous ses formes multiples, est une nécessité. Elle n’est pas optionnelle, même si la « tentation du repli » guette les chrétiens. « Si Jésus a fondé son Église sur les Douze , c’est pour toucher les multitudes. Il n’a pas demandé aux apôtres d’encadrer un peuple préexistant mais il leur a demandé d’aller à la rencontre de ceux qui n’étaient pas encore là. Cette croissance passe par le témoignage des disciples qui agit à la manière d’une joyeuse contagion ».

Jean Paul II en est un bon exemple. Pour ce pape de la nouvelle évangélisation qui a redonné aux jeunes leur place dans l’Église, la mission témoigne de la maturité de la foi. Son cri lancé au tout début de son pontificat, « N’ayez pas peur », invite à ne pas céder à la tentation du repli et à aller de l’avant. Durant ses vingt-sept ans sur le trône de Pierre, Jean Paul II a bourlingué comme aucun pape ne l’avait fait avant lui, visitant 130 pays et n’hésitant pas à se rendre aux périphéries. De la banlieue de Calcutta en Inde, où il rencontre Mère Teresa, à la pelouse du Champ-de-Mars à Paris lors des Journées mondiales de la Jeunesse de 1997, le pontife polonais multiplie les rencontres bouleversantes. Jean-Baptiste Maillard, fondateur de Lights in the Dark, a été touché de plein fouet par ce pape instigateur de la nouvelle évangélisation. « Ce fut un déclic, un moment déterminant dans ma vie de chrétien, car l’Église nous envoyait en mission ! Depuis je n’ai jamais cessé de lancer des projets d’évangélisation sur le Net ».

« L’évangélisation fut sans doute la priorité numéro un de Jean Paul II. Pape globe-trotter à l’énergie olympique, devenu le symbole d’une Église qui n’a pas peur de témoigner de Jésus Christ, le pape polonais restera le promoteur du renouveau missionnaire. […] Jean Paul II exerce son zèle apostolique jusqu’aux extrémités de la terre : il se rend plus d’une centaine de fois à l’étranger, dans des pays où aucun pape n’avait jamais mis les pieds, et réalise de très nombreuses visites pastorales en Italie. Il adresse un message vigoureux dans tous les pays où la foi chrétienne est menacée par un humanisme sans Dieu […]. Conscient de l’extrême urgence de l’évangélisation, Jean Paul II affirme que tout baptisé est appelé à la mission et à la sainteté. Son appel vibrant à suivre le Christ radicalement s’illustre par sa volonté de faire monter sur les autels des baptisés de toutes les conditions. »

Manifeste pour la mission, par Raphaël Cornu-Thenard et Samuel Pruvot, Éditions Salvator, septembre 2019, 18 euros.

