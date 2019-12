Prêtre depuis 50 ans, les traits principaux du sacerdoce du pape François

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Le 13 décembre 1969, Jorge Mario Bergoglio, Argentin issu d’une famille d’immigrés (son père est originaire du Piémont) est ordonné prêtre par Mgr Ramón José Castellano, archevêque de Córdoba. Il a alors 32 ans. En 1992, Jean Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires et il en devient l’archevêque six ans plus tard, avant d’être nommé cardinal en 2001.

50 ans plus tard, l’ancien séminariste jésuite qui a été appelé à la tête de l’Église catholique fête ses « noces d’or avec l’Église » et demeure le même. Son nom, choisi en référence au saint d’Assise, en dit long. Il garde le même visage que lorsqu’il était prêtre et évêque, défendant un apostolat fait de compassion et de tendresse. Mais pas uniquement. Découvrez en images quelles sont les caractéristiques du ministère de Jorge Bergoglio.

En images : les 50 ans de sacerdoce du pape François