Le Vatican sort de ses réserves des trésors d’art sacré… contemporains

© Musées du Vatican Marc Chagall.

C’est un secret bien gardé du Vatican. Outre ses Botticelli et ses Raphaël, les musées du Vatican possèdent une collection d’art contemporain unique. Un trésor artistique méconnu et rarement proposé à la vue du public pour des raisons de conservation. En cette période de Noël, le Vatican a donc décidé de dévoiler une partie de ses trésors dans une toute nouvelle exposition intitulée « Les signes du sacré. Les empreintes du réel ». C’est ainsi pas moins de 150 œuvres inédites des plus grands artistes contemporains tels que Chagall, Miró ou Kandinsky qui sont présentés dans le « bras de Charlemagne » des Musées du Vatican, notamment de nombreux dessins graphiques encore jamais exposés.

Accumulés depuis 1973, date à laquelle Paul VI a spontanément initié une collection d’art contemporain au cœur du Vatican, ces dessins sont d’une richesse incroyable. On y croise la sincérité expressionniste de Rouault, la rêverie de Chagall ou encore la « naïveté » de Braque avec comme fil rouge le thème de la Passion du Christ. Décharné chez Sutherland, le Christ devient surréaliste chez Dalí. On le contemple encore portant sa croix au cœur des scènes en noir et blanc de Bartolini. D’autres dessins, plus paisibles, font également partie des œuvres choisies, c’est le cas d’une Madonne de Matisse. Inaugurée le 11 décembre dernier, l’exposition est visible jusqu’au 29 février 2020.

