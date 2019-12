L’Avent avec Aleteia #jour 13 : gagner 20 minutes par jour pour aimer en actes

Les Français passent en moyenne 1h37 sur internet chaque jour, selon les données de Mediamétrie . Et ce n’est pas uniquement pour consulter les informations, lire Aleteia ou acheter un billet de train… Non, non. Ce sont les réseaux sociaux qui se révèlent être l’activité la plus chronophage. « S’imposant comme première activité sur internet, les réseaux sociaux représentent 1/5 du temps passé sur internet », analyse Mediamétrie. Selon nos calculs, les Français passent donc environ 20 minutes par jour sur Facebook, Snapchat, Insta et compagnie.

20 minutes ! Largement le temps de confectionner un gâteau pour ceux que vous aimez, de faire une partie de petits chevaux ou de lire une histoire à votre enfant, d’avoir un vrai moment de qualité avec votre conjoint, d’appeler vos grands-parents… Faites votre propre calcul, à la louche ou très précisément, avec des applis comme ActionDash, Space, BreakFree ou QualityTime qui vous permettent de suivre minutieusement le nombre d’heures passées sur Internet. Ainsi, vous saurez combien de minutes vous pouvez offrir à vos proches plutôt que de les laisser filer en examinant les profils de vos friends. Ce ne sera peut-être pas un simple gâteau au chocolat que vous allez leur faire mais carrément un opéra (60 minutes de préparation) !

Bref, l’idée est de se déconnecter pour se reconnecter à ceux qui nous entourent. De mettre ce temps à profit pour leur manifester des marques d’affection. Un objectif qui donne réellement du sens à cette « digital detox ». Juliette Lachenal, psychologue qui s’est fait de l’addiction au smartphone une spécialité, souligne l’importance de trouver un sens à une utilisation moindre d’Internet : « Posez-vous la question : qu’avez-vous à gagner si vous utilisez moins votre smartphone ? Cela donnera du sens à votre démarche ». Aimer mieux, et le montrer par des actes, en est un magnifique, de sens.

