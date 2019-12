Un site pour que la parole de Dieu fasse « tilt »

Vous êtes catho, vous vous posez des questions mais vous n’avez pas pour autant l’intention de vous inscrire à un cursus de théologie ? Vous souhaitez vous préparer à l’Avent

sans trop vous fatiguer

? Vous vous demandez comment parler de Dieu à vos petits-enfants ? Banco,

Retraite dans la Ville

est fait pour vous ! Cet ensemble de sites qui fait peau neuve propose des réponses aux grandes questions de la foi chrétienne avec des dominicaines et des dominicaines, grâce à des formations et des méditations en ligne, en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Il comprend plusieurs onglets parmi lesquels Théobule, qui donne des clefs pour la transmission de la foi aux 5-10 ans, Théodom, qui s’adresse aux 18-35 ans, ainsi qu’Avent dans la Ville et Carême dans la Ville, pour se préparer à ces deux grands temps de la liturgie chrétienne.

La rénovation du site, qui a commencé par Avent dans la Ville, se poursuivra durant les six prochains mois. On y trouve de nombreuses vidéos, des prédications au format écrit et audio, des photos, et surtout la possibilité d’interagir en ligne. « Les usages, l’ergonomie, l’esthétique des sites internet, plus encore des applications ou des réseaux sociaux changent en permanence. Nous sommes dans une culture bizarre du flux, une culture mobile, liquide. Tout va vite », explique à Aleteia le frère Philippe Verdin, dominicain. « L’équipe travaille en permanence pour trouver le style qui convient à une annonce renouvelée du mystère de Dieu — humour, émotion, beauté, références bibliques, enracinement dans la tradition — en cherchant toujours ce qui fait “tilt”, ce qui permet d’entendre à frais nouveaux une bonne nouvelle vieille de deux mille ans ! ». À l’équipe, donc, de clarifier, épurer et inventer pour offrir une Parole percutante, tonique, joyeuse, audacieuse et nourrissante. « Pour rester attractif, séduisant, il faut donc en permanence adapter l’esthétique, mais aussi le langage ».

Un mélange de doctrine et de high tech

Ce renouvellement du site permettra à Retraite dans la Ville de mieux remplir sa mission. « Les sites catholiques sont très créatifs. Il y a 15 ans, quand nous avons commencé, la seule alternative sur internet était les propositions originales des évangéliques. Aujourd’hui, les plateformes catholiques françaises sont en pointe, inventives, qui se renouvellent constamment, avec ce charmant mélange de doctrine solide, de formes traditionnelles et de high tech », se réjouit le religieux.

Cette démarche a en effet une vraie portée évangélisatrice et touche de nombreux groupes. Tout d’abord, « les Gilets jaunes de la foi », c’est-à-dire les personnes isolées dans des lieux sans paroisse vivante, éloignés des centres spirituels crépitants (abbaye, communauté religieuse ou groupe de prière rayonnant) et assoiffées d’une Parole pour les affermir dans le Christ. Mais aussi les jeunes, notamment les jeunes professionnels, souvent dépendants des réseaux sociaux, ainsi que les croyants éloignés de l’Église. « L’enjeu est de toucher des groupes qui ne bénéficient pas du soutien d’une communauté réelle. Nous leur proposons une communauté virtuelle », note le dominicain.

Pour lui, internet est un outil formidable pour diffuser le message de Jésus. « L’annonce de l’Évangile, c’est le changement permanent ! », s’exclame-t-il. « Depuis vingt siècles, le discours de l’Église ne cesse de s’adapter, de s’inventer, de se renouveler, de puiser dans le patrimoine et en même temps de créer du neuf. C’est ainsi que l’Esprit saint fait toute chose nouvelle. Dieu et l’homme restent, mais les histoires, les langues, les goûts, les émotions, la philosophie changent. L’Église catholique a su s’adapter avec génie aux cultures qu’elle a rencontrées. Elle a tiré de cette inculturation une richesse incommensurable. La culture des nouveaux médias et du langage internet doit eux aussi être évangélisés. Les catholiques ont été les pionniers aux XXe siècle dans l’usage missionnaire de la radio et liturgique de la télévision. Aujourd’hui, il faut des missionnaires pour la 5G ! Si le style vif d’internet permet de transformer un peu nos homélies parfois ronronnantes, ennuyeuses et trop longues, Retraite dans la Ville aura rendu un beau service à l’Église ».

