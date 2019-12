Le calice qui a survécu aux balles de Daech

Parce qu’il rappelle tout à la fois le sang des martyrs et la victoire ultime du Christ sur le mal, ce calice est un symbole fort pour les chrétiens d’Orient. Transpercé d’une balle tirée par un membre de l’État islamique, ce calice a été retrouvé debout dans une église catholique de Qaraqosh, en Irak.

Cet objet est un rappel frappant et inspirant des souffrances des quelque 140.000 chrétiens qui ont été forcés de fuir leur pays lors de l’occupation par l’État islamique (EI) du nord de l’Irak. Alors que l’EI installait son califat, plus de 1.000 chrétiens ont été assassinés pendant la guerre civile qui a suivi, et des églises chrétiennes ont été détruites et saccagées.

Aujourd’hui, alors que plusieurs associations (Œuvre d’Orient, AED…) œuvrent pour le retour de ces chrétiens dans leur pays, les chrétiens ne doivent pas les oublier. Fin novembre, une veillée de prière autour de ce calice était organisée à Washington afin de prier pour les chrétiens d’Orient.

Deirdre McQuade/DMcQuadeStudios.com | Deirdre McQuade/DMcQuadeStudios.

Lire aussi : En Irak, la reconstruction de la plaine de Ninive bientôt achevée ?