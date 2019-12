Et si vous utilisiez des timbres missionnaires pour vos vœux ?

Une démarche simple comme bonjour

Traditionnellement, on envoie ses vœux avant Noël ou au début de la nouvelle année. Si l’exercice demande un peu d’investissement, il reste précieux et permet de manifester sa tendresse et de dire à vos proches et moins proches qu’ils restent présents dans vos pensées. C’est également l’occasion d’entretenir les liens et de donner de vos nouvelles. Un joli cadeau de début d’année qui a encore ses adeptes. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en donnant à cette activité une dimension missionnaire grâce à des timbres personnalisés ? Libre à vous en effet de créer vos propres timbres et de transmettre ainsi le message de votre choix. Certains se prêtent au jeu à l’occasion d’un mariage ou d’une naissance mais toute occasion est bonne à saisir. La Poste propose un service qui permet d’éditer ses propres timbres et la démarche est on ne peut plus simple.

Rendez-vous sur le site de La Poste/Timbres personnalisés. Tout d’abord, sélectionnez une planche de la taille de votre choix (quatre, dix ou trente timbres). Ensuite, choisissez le format, la zone et le poids maximum de l’envoi. Puis téléchargez la photo que vous souhaitez utiliser. Soyez vigilant : s’il s’agit d’une œuvre d’art ou d’une illustration comportant un crédit, vous recevrez un mail vous demandant de fournir un document écrit du conservateur du musée où se trouve l’œuvre, ou de l’auteur de l’illustration, vous autorisant à la reproduire. Dans ce cas, ne soyez pas pressé et prévoyez quelques jours de délai en plus pour la livraison des timbres. Vous pouvez ensuite zoomer ou non sur l’image, effectuer un mouvement de rotation ou encore ajouter des effets visuels.

© Aleteia Planche de timbres personnalisés d'après une image de Catho Rétro.

Après avoir choisi la couleur de la planche, vous n’aurez plus qu’à finaliser votre commande et à la payer. Elle vous sera livrée en quelques jours. Attention, le prix des timbres personnalisés est supérieur à celui des timbres classiques. Ainsi, une planche de dix timbres prioritaires à destination de la France vous coûtera 14,50 euros quand elle coûte 10,50 euros habituellement. Pour une lettre verte, il vous en coûtera 12,80 euros au lieu de 8,80 euros. Mais n’est-ce pas le prix de la mission ? Avec des timbres personnalisés, pas de doute, elle est vraiment à portée de plume.

En images : les jolies cartes de vœux porteuses de sens