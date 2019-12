Un an après l’attentat de Strasbourg, une cérémonie d’hommage à la cathédrale

Des bougies sur les rebords des fenêtres

C’était il y a un an. Le 11 décembre 2018, un attentat frappait la ville de Strasbourg et son marché de Noël, faisant 16 victimes (5 morts et 11 blessés). Le terroriste, Chérif Chekatt, un Strasbourgeois de 29 ans, sera retrouvé et abattu après 48 heures de traque. À l’occasion du premier anniversaire de ce tragique événement une cérémonie d’hommage est organisée ce mardi à la cathédrale de Strasbourg de 19h à 21h. L’accès dans la cathédrale se fera à partir de 17h30 et la cérémonie sera traduite en langue des signes.

La présentation d’une stèle mémorielle et la plantation d’un arbre sont également prévus à 15h, place de la République. En mémoire des victimes, les Strasbourgeois sont également invités, à 20h, à déposer des bougies sur les rebords des fenêtres.

« Nous sommes fascinés par la douceur, le caractère enfantin et joyeux de Noël. Mais cela ne doit pas faire oublier une chose essentielle : c’est un Sauveur qui est né. Cela veut dire que nous avons besoin d’être sauvé », confiait à Aleteia Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, au lendemain de l’attentat. « Le cœur de l’homme est traversé de violences inouïes et cette violence appartient à nos sociétés. Ce nouveau-né que nous fêtons à Noël est venu nous sauver du mal enraciné dans notre cœur et dont nous ne pouvons nous sauver seul. »

