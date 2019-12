Et si vous profitiez des grèves pour dire le chapelet dans votre voiture ?

Une grève des transports massive touche l’Hexagone, et tout particulièrement l’Île-de-France, depuis le 5 décembre. Trains, avions, métros sont fortement perturbés, voire presque à l’arrêt. À tel point que le moindre déplacement se transforme vite en véritable épopée et que pour aller travailler, c’est la croix et la bannière

Pourquoi ne pas profiter de ce temps supplémentaire passé dans les voitures et sur les quais de gare pour méditer le chapelet, ainsi que le suggère Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun, dans un tweet amusant ? Une façon de poser un autre regard sur les grèves et d’y voir là une occasion supplémentaire de se mettre en relation avec Dieu. Car comme le disait Padre Pio, le chapelet est la meilleure arme du chrétien. À vos armes !

Je me demandais comment pouvait-on encore habiter en région parisienne ! C’est pour mieux prier 🙂 – un peu d’humour; courage aux franciliens ! Et oui, vive le chapelet en voiture ! https://t.co/k7rxb0pO2I — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) December 9, 2019

