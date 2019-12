Ces jeunes qui n’ont pas attendu d’être adultes pour être saints !

Martyrs, bienheureux ou en attente d’être portés sur les autels, ces jeunes filles et garçons, serviteurs de Dieu dans le monde entier, ont mené des vies ordinaires de façon extraordinaire. Venant de tous les horizons, nés dans des contextes et des cultures différentes, ils ont tous le même point commun : la rencontre et l’amour infini avec le Christ.

À travers leurs vies toutes offertes, ils nous invitent irrésistiblement à comprendre à quel point la sainteté et accessible à tous. Pour André Bonet et Michel Bolasell, auteurs du magnifique livre « Jeunes et saints, un destin fulgurant », ces jeunes saints révèlent que dès l’enfance, le christianisme « est un chemin d’accès au royaume des cieux ». Parce que l’enfance porte dans sa pureté l’ancrage du monde divin dans le monde humain, et qu’elle est en même temps la porte d’entrée du monde humain dans celui de Dieu.

Aleteia vous propose de découvrir les portraits de ces jeunes saints qui n’ont pas attendu d’être adultes pour devenir saints :