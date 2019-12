Une bible aussi petite qu’une carte SD

Le département des Livres rares et manuscrits de la maison Christie’s va faire le bonheur des bibliophiles amateurs de petits objets. Le 11 décembre, la célèbre maison anglaise va proposer à la vente un livre religieux miniature, le

Kalendarium. Evangelia 4. Psalmi poenit. 7,

datant XVIe siècle.

Réalisé par Christophe Plantin, relieur et imprimeur à Anvers, ce petit livre a la particularité de ne mesurer que 33 x 20 mm ! Un véritable mouchoir de poche. Outre son format exceptionnellement petit, il est aussi très rare. Publié la même année que la monumentale bible polyglotte, Biblia regia, du même imprimeur, ce petit livre de piété n’existe qu’en seulement quatre exemplaires dont deux sont conservés en Belgique, à la bibliothèque royale et au musée Plantin-Moretus et un autre exemplaire vendu en 2017 à un particulier.

Avis donc aux amateurs qui aimeraient méditer les paroles bibliques à tout moment de la journée. Voilà une petit bible qui se glisse facilement dans la poche !

