Notre-Dame jour par jour : la région Île-de-France donne 10 millions pour sa restauration

Le 22 novembre dernier, le Conseil régional, réuni en séance plénière, a validé son soutien à la restauration de Notre-Dame de Paris à hauteur de 10 millions d’euros. Cette somme servira à poursuivre les travaux d’urgence de la cathédrale, notamment la sécurisation de la voûte. Dans les mois à venir, l’objectif est d’installer un toit parapluie au dessus du trou de la voûte une fois que l’échafaudage qui a brûlé lors de l’incendie sera démonté

Depuis le 16 avril dernier, de nombreux acteurs publics et privés, tant français qu’étrangers, se sont mobilisés financièrement pour participer au sauvetage de Notre-Dame. À ce jour, le total des dons reçus et des promesses s’élève à 370 millions d’euros dont 100 millions ont été versés par la famille Pinault et 200 millions par la famille Arnault et groupe LVMH. 31 millions d’euros ont également été reversés au Ministère de la Culture par la Fondation Notre-Dame. Si Notre-Dame est toujours en phase de consolidation, il faudra attendre la fin de l’année 2020 pour connaître le montant total nécessaire à sa restauration.

