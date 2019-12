Rajani et Sebastian, un amour plus fort que la guerre civile

Rajani et Sebastian s’aimaient profondément et rêvaient de fonder une famille. Ils ont donc décidé de se marier en 1998. Or la situation dans leur pays, le Sri Lanka, les a mis en danger. Les Tigres tamouls, une organisation de guérilla qui cherchait à établir un État tamoul indépendant (Eelam) dans le nord et l’est du Sri Lanka, et le gouvernement du pays se livraient une guerre civile sanglante. En 1983, les Tigres tamouls s’étaient imposés dans le nord de l’île, semant la terreur. Le gouvernement a riposté avec violence et, entre les deux, c’est la population civile qui en a souffert. Sebastian était pêcheur et ses revenus étaient suffisants au début pour couvrir les dépenses de sa famille, mais les affrontements entre les Tigres et l’armée gouvernementale ont rendu la situation insoutenable.

Rajani et Sebastian ont alors décidé de s’enfuir en Inde, à l’instar de milliers de leurs compatriotes. Au début, leur vie d’exilés s’est révélée difficile, mais ils ont réussi à y faire face et ont finalement surmonté toutes les épreuves ensemble. Quelques années plus tard, alors que la situation s’améliorait au Sri Lanka, Rajani et Sebastian n’ont pas hésité à retourner dans leur village. Le paradis naturel qu’ils avaient dû laisser derrière eux les attendait : la plage, la jungle, les champs de thé et la mer où Sébastian était habitué à travailler.

Un mariage en souffrance

Cependant, le conflit sri lankais a duré jusqu’en 2009 et Rajani et Sebastian ont de nouveau rencontré des difficultés à trouver les ressources nécessaires pour faire vivre leur famille. « Parfois, nous ne pouvions pas mettre assez de nourriture sur la table », se souvient Rajani. Lorsque la situation a empiré, les disputes ont commencé. Leur mariage était en train de se briser. Mais Rajani explique que quelque chose est alors arrivé, sauvant leur vie.

Le pasteur du village, qui a remarqué que le couple traversait une crise, les a encouragés à suivre les cours sur le mariage qui étaient dispensés au Centre diocésain pour la famille, parrainés par Aide à l’Église en Détresse (ou ACN en anglais).

Suivant ces classes avec assiduité, Rajani et Sebastian ont peu à peu trouvé un moyen de surmonter leurs disputes constantes et le manque de compréhension. Naturellement, leurs problèmes n’ont pas disparu du jour au lendemain, mais comme ils y faisaient face avec foi, leur mariage a finalement pu renaître. Une fois de plus, l’amour les a unis et leur a donné la force de surmonter toute situation qu’ils devaient affronter.

Rajani et Sebastian ont décidé de partager publiquement leur expérience afin de faire connaître le travail positif réalisé par Aide à l’Église en Détresse aux quatre coins de la planète, y compris chez eux. Ce travail ne serait pas possible sans les cadeaux de foi offerts par des milliers de personnes dans le monde.

Un cadeau de foi est une donation. Pour ce Noël, au lieu d’acheter un simple cadeau matériel, nous pouvons décider d’aider des mariages comme celui de Rajani et Sebastian. Votre cadeau de foi, qu’il soit grand ou petit, contribuera à étendre le travail de l’Église dans le monde. Le don peut également être fait au nom de quelqu’un d’autre. C’est assurément un excellent moyen de célébrer Noël. Comme celui de Rajani et Sebastian, de nombreux mariages et familles dans le monde ont besoin de nos contributions.

Faire un cadeau de foi depuis la France

Faire un cadeau de foi depuis le Canada

