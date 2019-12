Quel est ce tube des années disco directement inspiré de la Bible ?

Qui n’a pas dansé sur « Rivers of Babylon » durant ses folles années de jeunesse ? Ce tube a été interprété en 1978 par Boney M, groupe jamaïco-antillais phare des années disco. A priori bon enfant, il a fait se trémousser des générations, mélangeant percussions et rythme disco. Les plus chanceux ont même pu apprécier en direct les chanteurs vêtus d’or à la mode Cléopâtre surgissant d’un nuage de fumée.

Mais saviez-vous que les paroles de la chanson sont directement tirées du psaume 136 (137) qui commence ainsi : « Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes » ? Le psaume a été adapté en chanson au départ par les Melodians, un groupe de rastas jamaïcans, puis repris quelques années plus tard par Boney M, devenant alors un succès mondial. Même Bob Marley s’en inspirera dans « Chant down Babylon ».

En images : ces vedettes de la musique saisies par le Christ