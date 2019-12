Notre-Dame jour par jour : l’échafaudage central va être démonté

Installé avant l’incendie, l’échafaudage qui entourait la flèche aujourd’hui détruite , est toujours en place sur la cathédrale. Fragilisant la structure de Notre-Dame, son démontage devient urgent et devrait commencer en ce mois de décembre.

Pour réaliser cette action périlleuse, les ouvriers du chantier vont installer dans quelques semaines une grue de 94 mètres de haut, le long de la Seine, du côté sud. Grâce à celle-ci, ils pourront descendre une à une les pièces de l’échafaudage. Cette grue, qui va être installée durant la nuit, sera soudée au sol pour la stabiliser et éviter qu’elle ne soit déséquilibrée par les barres de métal qu’elle devra acheminer au sol. Des fondations sont actuellement en train d’être creusées dans cet objectif.

À la construction de cette grue s’ajoute l’élévation d’un second échafaudage qui sera plus grand que le premier. En deux parties, il sera installé de part et d’autre de l’échafaudage brûlé et sera relié, au dessus, par une passerelle. Il permettra aux ouvriers de descendre vers l’échafaudage au moyen de cordes pour scier les barres de métal.

