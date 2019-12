En Irak, l’appel à la sobriété de Mgr Sako pour Noël

« Nous allons nous réfugier dans la prière »

« Nous n’allons pas installer de sapins décorés dans les églises et sur les places et il n’y aura pas de célébrations ni de cérémonies festives au patriarcat », a affirmé mardi 3 décembre Mgr Louis Raphaël Sako , le patriarche de l’Église catholique chaldéenne d’Irak. Il n’est pas question d’annuler la fête de Noël en elle-même mais de laisser de côté le decorum festif et les apparats qui lui sont habituellement associés.

Cette déclaration fait suite à la mort de 430 personnes en deux mois au cours des manifestations contre le pouvoir de Bagdad. Le prélat a expliqué que ce choix avait été fait en « respect » pour les victimes et pour une « solidarité avec la douleur de leurs familles ». « Nous allons nous réfugier dans la prière pour les victimes », a annoncé celui qui est connu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et ses appels pour la paix durant les conflits au Moyen-Orient.

Bagdad et plusieurs villes du sud de l’Irak sont le théâtre d’une crise sociale d’envergure depuis le 1er décembre, l’une des pires qu’ait connu le pays depuis des décennies. Selon l’AFP, près de 40 personnes ont été tuées, et on compte près de 20.000 blessés. Un contexte fragile qui appelle pour le patriarche à une certaine sobriété.

