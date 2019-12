Un catholique peut-il être débaptisé ?

La puissance spirituelle du baptême ne peut être effacée. Le Catéchisme de l’Église catholique dispose qu’ »incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ (cf. Rm 8, 29). Le baptême scelle le chrétien d’une marque spirituelle indélébile (character) de son appartenance au Christ. Cette marque n’est effacée par aucun péché, même si le péché empêche le baptême de porter des fruits de salut. Donné une fois pour toutes, le baptême ne peut pas être réitéré. » ( n°1272

Cela signifie que même si une personne pèche contre Dieu en le « reniant » de manière formelle, cette action ne peut effacer la marque spirituelle laissée par le baptême. Le Catéchisme ajoute que « le “sceau du Seigneur” (Dominicus character) est le sceau dont l’Esprit saint nous a marqués “pour le jour de la rédemption”. “Le baptême, en effet, est le sceau de la vie éternelle”. Le fidèle qui aura “gardé le sceau” jusqu’au bout, c’est-à-dire qui sera resté fidèle aux exigences de son baptême, pourra s’en aller “marqué du signe de la foi.” » (n°1274)

Le sceau du baptême ne garantit pas un « ticket » pour le Ciel, mais il marque l’âme d’une personne, et celle-ci sera jugée par Dieu selon cette marque. Sachant cela, un prêtre ne peut retirer une personne du registre paroissial du fait de la nature permanente du sacrement du baptême. Certains baptisés en font néanmoins la demande. En France, des mentions marginales peuvent être ajoutées au registre. Mais la justice estime que l’inscription ne porte pas atteinte à la vie privée et qu’il n’y pas lieu de supprimer purement et simplement le nom d’un baptisé des registres.

Dieu est d’une patience infinie

De la même façon une personne ne peut pas être baptisée une deuxième fois. Si tant est que le premier baptême est valide, un catholique qui aurait renoncé officiellement à la foi n’a pas besoin de recevoir à nouveau le baptême pour redevenir chrétien. Demander avec sincérité à recevoir le sacrement de réconciliation (et accomplir toute forme de pénitence en lien avec les péchés commis) a le pouvoir de laver la personne de tous ses péchés et de restaurer son innocence baptismale.

De la même façon, les athées et les satanistes qui se repentent de leurs péchés sont à nouveau accueillis avec joie dans la famille des chrétiens et n’ont pas besoin d’être rebaptisés. Dieu est d’une patience infinie et même quand nous nous aventurons loin des promesses de notre baptême, il ne nous abandonne pas. Il est le « Berger du Ciel » et ne cessera jamais de partir à notre recherche. Il ne tient qu’à nous de décider si nous lui donnons la possibilité de nous retrouver et d’accepter son amour dans nos vies.

