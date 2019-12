La foi catholique n’est pas compatible avec la magie

Lors de cette audience, la première de l’Avent, le Pape a évoqué la figure de saint Paul dispensant des conseils aux chefs de la communauté chrétienne d’Ephèse. L’apôtre les met en garde contre la concurrence des cultes païens et superstitieux.

Comme saint Paul à Ephèse, le chrétien doit se prémunir des fausses croyances. En particulier de la magie qui « n’est pas chrétienne », a insisté le Souverain pontife. « Si vous choisissez le Christ, vous ne pouvez pas avoir recours au magicien », a-t-il affirmé, car Dieu ne se rencontre pas au travers de « pratiques occultes mais par la révélation et avec un amour gratuit ».

Antoine Mekary | ALETEIA Le pape François place Saint-Pierre, ce mercredi 4 décembre 2019.

Pour préserver les communautés, les chefs doivent être prêts à les « défendre contre les “loups” » et se faire « aussi proches que possible du troupeau », a conseillé le successeur de Pierre. Ils doivent s’efforcer de « secourir les faibles » et d’expérimenter qu’il est mieux de donner que de recevoir.

Après sa prise de parole, le Pape s’est tourné vers les pèlerins, saluant les Français venus du diocèse de Metz, en présence de Mgr Jean-Louis Papin, leur évêque. Il a aussi salué l’association des amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains. Il leur a demandé de renouveler « leur amour de l’Église » et de soutenir « ses pasteurs ».

