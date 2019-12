Football : Dieu s’est invité à la cérémonie du Ballon d’Or

Après avoir tout gagné cette année avec Liverpool et la sélection du Brésil, décisif dans toutes les finales, Alisson Becker a logiquement été sacré meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2019. Il finit même septième au Ballon d’Or général, classement exceptionnel pour un gardien.

Quand Alisson Becker est arrivé sur l’estrade pour recevoir son trophée, il a salué le gotha du football mondial et s’est fait une joie de remercier tous ceux qui compte dans sa vie : « Je veux simplement remercier ma famille, ma femme, qui me supporte partout où je vais. Mes parents, ils sont au Brésil – je crois qu’ils me regardent en ce moment ! Et Dieu. C’est un grand honneur qu’Il me donne en 2019, de gagner la Ligue des champions et autant récompenses individuelles. Je ne me sens pas chanceux, je me sens béni, et plein de gratitude pour ce qu’Il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille », a-t-il expliqué devant un parterre de stars du ballon rond dont Lionel Messi, Antoine Griezmann, Virgil Van Dijk, et Kylian Mbappé, entre autres.

Extrait du discours d'Alisson Becker, 1er vainqueur du Trophée Yachine du meilleur gardien au Ballon d'Or France Football 2019, après avoir félicité joueurs et attaquants.

Après avoir salué sa femme et ses parents, il remercie Dieu pour Ses grâces. #Liverpool #Brésil #religion pic.twitter.com/rbk8NtqYBS — Karen Adhar (@KarenAdhar) December 3, 2019

Son témoignage n’est pas passé inaperçu sur Twitter. Joël Thibault, « aumônier » protestant de nombreux joueurs de football professionnels a salué cette prise de parole.

Bravo à @Alissonbecker qui remercie Dieu et qui se considère non pas chanceux mais béni #grace #BallonDor #plusquesportifs — Joel (@ThibaultJoel) December 2, 2019

il remercie Dieu 🙏🏿 champion en Christ Alisson Becker mon gars depuis — hk (@hkthekid_) December 2, 2019

“I don’t feel lucky, I feel BLESSED” said Alisson Becker as He acknowledged God for EVERYTHING in winning Best goalkeeper… One best highlight of the evening #BallonDor2019 — JoeyK (@noblekinful) December 2, 2019

A 27 ans, le meilleur gardien du monde profite d’une année riche, qui l’a vu gagner le nombre ahurissant de dix trophées individuels ou collectifs, pour partager au plus grand nombre la joie de sa foi. Car ce chrétien catholique prend chacune de ces occasions de visibilité pour témoigner ou rendre grâce. Lorsqu’il a gagné la Ligue des champions 2019, il s’est revêtu d’un T-shirt contenant le centre de la foi chrétienne « croix égal amour » à l’attention des téléspectateurs.

Il aime parler de sa foi sur les réseaux sociaux, via des photos aux légendes évocatrices ou bien à travers ses « likes ». Jugez plutôt. Alors qu’il joue la Ligue des champions au printemps dernier, sa femme est à l’hôpital pour l’accouchement. Alors il affiche la photo du baptême de son fils sur Instagram. « Tu es à Jésus mon fils ! » s’exclame-t-il.

L’humilité de Léo Messi

Après le sacre du gardien, le croate catholique Luka Modrić, vainqueur du ballon d’Or 2018, et joueur clef du club rival du Real Madrid, est venu remettre personnellement à Lionel Messi, star du FC Barcelone, le Ballon d’Or 2019, le sixième de sa carrière, record inégalé.

Considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, l’Argentin de 32 ans continue de tracer sur lui le signe de croix après ses buts. Sud-américain comme Becker, il arbore un large tatouage du Christ. Malgré son statut, Leo Messi a eu durant son discours l’humilité de rendre gloire à Dieu et de s’en remettre à Lui. « Je remercie Dieu de pouvoir faire ce que j’aime, le football, depuis que j’ai un ou deux ans, et, s’il plaît à Dieu, il me reste encore quelques années pour continuer à profiter du sport que j’aime ». Au sacre des dieux du foot, Messi reconnaît son Christ.

Lire aussi : Olivier Giroud : « Les choix que j’ai faits dans ma vie ont été bénis par le Seigneur »