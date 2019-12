Une mobilisation locale contre le projet de loi bioéthique

Occuper le terrain, c’était l’objectif affiché par les associations rassemblées dans le collectif Marchons enfants ! pour ce week-end de mobilisation . « Des stands à proximité des gares, aéroports, centres commerciaux, sur les ronds-points, les marchés et au cœur des villes et villages, la mobilisation contre le projet de loi bioéthique a pris une nouvelle forme ce week-end », ont affirmé les organisateurs, qui ont annoncé quelque 570 piquets de mobilisation.

Distribution de tracts autour d’un vin chaud, signature d’une pétition adressée à Emmanuel Macron, échanges sur les mesures phares du projet de loi bioéthique… Ces piquets de mobilisation ont permis aux organisateurs « de prendre le pouls de la population ».

Cette mobilisation est une première ! Merci à tous les participants et le combat continue le 19 janvier à Paris ! #MarchonsEnfants #mobilisation #PMAsansPere #GPA #droitsdelenfant pic.twitter.com/vVrWHyVddB

🎥« Après une journée de mobilisation et d’échanges avec les Français, on se rend compte que les jeunes ont bien conscience des conséquences de la #PMAsansPère. Alors, RDV le #19janvier à Paris pour le droit des enfants de connaître leur père et leur mère ! »#MarchonsEnfants pic.twitter.com/D2XNUP67S0

