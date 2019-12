« Pour que vive France », le touchant poème du capitaine Clément Frison-Roche

Ils étaient nombreux, ce lundi 2 décembre, à se rassembler sur le pont Alexandre III pour rendre un dernier hommage aux treize soldats français, engagés dans le cadre de l’opération Barkhane, morts au Mali. Depuis l’annonce de leur décès , mardi 26 novembre, les hommages, portraits et autres déclarations se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans les médias, donnant à comprendre qui ils étaient et ce qui les animait.

Clément Frison-Roche, capitaine au sein du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau, fait partie de ces soldats. Marié et père d’une fillette de sept mois, il allait fêter ses 28 ans. En 2014, alors qu’il était aspirant et « colonel des Gardes » de sa promotion de Saint-Cyr, il a écrit un poème intitulé Pour que vive France. Revenant sur le métier des armes, le sens du service et la mort, ces quelques lignes, largement relayés sur les réseaux sociaux, témoignent avec force de l’engagement de ces soldats jusqu’au don ultime d’eux-mêmes.

