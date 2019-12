L’Avent avec Aleteia #jour 3 : être pleinement présent à l’autre

« Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu », décrit le pape François dans Laudato Si’. « Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui son regard et l’aima ». Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. » (226).

On demande « comment vas-tu ? » et on n’attend pas la réponse. On écoute distraitement ses enfants raconter leur journée d’école. On ne prête qu’une oreille aux dilemmes existentiels de sa femme ou aux questionnements professionnels de son mari. Autant d’attitudes qui démontrent nos difficultés à être pleinement présent à nos proches. Parce qu’on pense à ce qu’on doit faire après, parce qu’on est sollicité par son téléphone, parce qu’on n’a tout simplement pas le temps. Pourtant, alors qu’il était déjà « en route », Jésus prit le temps de s’arrêter face à l’homme qui lui demandait comment avoir la vie éternelle : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » ( Mc 10, 21 ). C’est à cette attitude pleine de bienveillance et de tendresse à laquelle Jésus nous appelle.

Essayons de nous exercer aujourd’hui à cette attitude du cœur, en prêtant tout particulièrement attention à ceux qui nous entourent.

Lire aussi : L’Avent avec Aleteia #jour 2 : noter ses trois « petits plaisirs » du jour

À voir aussi : François, un pape plein de tendresse