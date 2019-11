Des briques Lego pour faciliter l’apprentissage du braille

C’est une marque qui a accompagné les jeunes années de millions de personnes. Distribuée dans quelque 140 pays, Lego ne cesse de séduire petits et grands. Si elle a certainement contribuer à faire naître des vocations d’architectes, elle pourra désormais contribuer à l’apprentissage du braille pour les enfants malvoyants. Depuis avril 2019, la marque mythique a lancé « Lego Braille Bicks », une gamme de briques en braille. Après plusieurs tests dans différents pays, le produit final devrait être lancé en 2020 et distribué gratuitement dans certains établissements.

Concrètement, ces briques, moulées avec le même nombre de plots que ceux utilisés pour les lettres et les chiffres de l’alphabet braille, demeurent totalement compatibles avec le système Lego (commun aux autres briques). La lettre ou le chiffre sont également imprimés sur les briques. Présenté comme ludo-éducatif, ce projet doit permettre de parer aux difficultés d’apprentissage du braille par les jeunes malvoyants. « Avec des milliers de livres audios et de programmes informatiques maintenant disponibles, moins d’enfants apprennent à lire le braille », a regretté Philippe Chazal, trésorier de l’Union européenne des aveugles, lors de la présentation du produit en avril 2019.

We’re super excited to introduce LEGO Braille Bricks – a new product from @TheLegoFoundation that will help blind and visually impaired children learn Braille in a playful and inclusive way! pic.twitter.com/48cqYEZ54t

— LEGO (@LEGO_Group) April 24, 2019