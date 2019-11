Comment vous préparer à Noël sans trop vous fatiguer ?

Et si cette année, pendant l’Avent, vous partiez en retraite… depuis chez vous ? C’est ce que proposent les dominicains avec la retraite en ligne

Avent dans la Ville

, qui aborde en 2019 le thème « Tous prophètes ! ». « Le prophète, c’est celui qui annonce la venue du Sauveur, c’est quelqu’un qui parle et dont la parole nous réveille », explique à Aleteia le frère Philippe Verdin, responsable du projet. « L’Avent, ce n’est pas simplement attendre qu’un bébé naisse, mais c’est également attendre ce que ce bébé a à nous dire », poursuit-il. Pour suivre la retraite, la démarche est très simple : il suffit de s’abonner gratuitement à la newsletter quotidienne, ou de télécharger l’application Retraite dans la Ville et de sélectionner ensuite l’onglet « Avent dans la Ville ».

Un format court pour les plus pressés

Au programme, une courte méditation de deux à trois minutes chaque jour, des mini vidéos quotidiennes de vingt secondes et un chant chaque mardi avec le concours de « Chœur dans la Ville ». L’objectif ? Se préparer à Noël et découvrir comment être prophète aujourd’hui. Un format court idéal pour les pressés, et suffisamment riche pour être plus longtemps médité pour ceux qui le souhaitent. Tour à tour, une dominicaine et trois dominicains — frère Rémi Chéno, frère Xavier Loppinet, Mgr Jean-Paul Vesco et sœur Marie Monnet — méditent l’Évangile du jour, et chaque samedi, un écrivain comme frère Adrien Candiard, Élisabeth Bourgois ou Denis Tillinac s’attardent sur le sujet.

Et c’est sans compter la petite capsule quotidienne, véritable petit sourire du matin : « Nous avons fait un grand radio-crochet et demandé à des gens très divers, des jeunes, des vieux, des prêtres, des religieux, des laïcs, des gens des Équipes du rosaire de dire quel était leur prophète préféré, ce que cela signifiait pour eux qu’être prophètes, ce qu’il fallait annoncer », poursuit le frère Philippe Verdin. En 2018, d’après les dominicains, quelque 90.000 personnes s’étaient inscrites à la retraite. « Elle touche des gens qui ne sont pas forcément très pratiquants et d’autres qui n’ont plus rien du tout autour d’eux », assure le frère Philippe Verdin. « Internet, pour eux, c’est l’Église vivante, cela rejoint leur vie spirituelle ». Il est également possible de déposer des intentions de prière qui seront prises en charge dans différents couvents, de réagir en ligne aux prédications (et de recevoir une réponse) et de les écouter en replay.

« Denis Tinillac dit qu’aujourd’hui, ce dont le monde crève, c’est de regarder toujours son nombril et de ne pas avoir le sentiment de la présence de Dieu au milieu de nous. Pour Adrien Candiard, ce dont le monde a soif, c’est d’avoir des frères, des gens qui vous tiennent la main et qui vous écoutent. Et pour Élisabeth Bourgois, nous avons besoin de gens qui nous entraînent », lance le dominicain, qui explique que l’objectif de cette proposition n’est pas le repli sur soi, mais bien l’ouverture à son voisin. « L’idée de cette retraite, ce n’est pas juste de méditer tranquillement sur son téléphone et de rester bien au chaud avec son petit Jésus et son petit téléphone. C’est une invitation à aller vers les autres. Être prophète, cela ne consiste certainement pas à monter sur un tabouret à Hyde Park en agitant un crucifix, mais c’est plutôt un art de vivre, une manière d’être et de donner le goût de Dieu aux autres. L’idée, c’est d’annoncer ce que l’on a reçu et d’être prophète à sa manière. Nous ne sommes pas talentueux en tout mais nous pouvons tous être prophètes ».

