Quand le groupe IAM se faisait connaître grâce à une radio chrétienne

Alors qu’il est en promo pour son nouvel album Yasuke, du nom d’un esclave africain du XVIe siècle qui entra au Japon au service des Jésuites et devint le premier samouraï étranger, le célèbre groupe de rap marseillais a raconté

une jolie anecdote à nos confrères du quotidien la Marseillaise.

Pour les connaisseurs, ce nouvel opus évoque la nostalgie du groupe et de leurs jeunes années. « C’est une nostalgie de personnes qui étaient adolescentes dans les années 1980. Cette période de nos débuts, c’était celle de nos 17 ans. On a des souvenirs formidables car nous étions jeunes, avec l’enthousiasme de découvrir une nouvelle culture », reconnaît le chanteur Akhenaton, qui se souvient également de leurs premières diffusions à la radio. Après des passages à la radio communiste Sprint, le groupe de rap a été diffusé sur les ondes de Radio Dialogue dont les locaux étaient au sein de l’archevêché.

Et le chanteur de raconter « les catholiques nous ont aussi ouvert leurs portes, pour passer du hip-hop de 22h à 6h du matin, alors qu’avant notre créneau étaient diffusées des émissions religieuses. L’archevêque nous appelait “mes enfants” ! On a ainsi bénéficié, dans les débuts d’IAM, au début de la culture hip-hop, d’une ouverture d’esprit et d’une absence d’appréhension ou de peur de gens qui n’étaient ni de notre milieu, ni de notre culture. Dans le monde clivé d’aujourd’hui, ce serait peut-être plus compliqué ».

Un bel hommage à cette radio diocésaine qui en 2015, a rejoint le réseau francophone RCF, un réseau composé aujourd’hui de 64 radios locales en France et en Belgique et de 270 fréquences.