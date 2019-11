Militaires tués au Mali : Pierre-Emmanuel Bockel, une personne « très fidèle »

Treize militaires français ont trouvé la mort le 25 novembre dans la collision accidentelle de deux hélicoptères dans la région de Menaka, au sud-ouest du Mali. Treize hommes entre 22 et 43 ans qui ont donné leur vie pour leur pays. Parmi eux, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, 29 ans. Affecté au 5régiment d’hélicoptères de combat de Pau, pilote du Cougar, il effectuait alors sa quatrième opex. Fils de Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, il était fiancé et attendait un enfant. Interrogé mardi par BFM TV , Jean-Marie Bockel a parlé de son fils comme d’un « soldat engagé, qui savait pourquoi il était là » et l’a décrit comme un homme « profondément doux, pacifique, attentionné, et passionné par son métier ».

Scout dans l’âme

« Nous sommes infiniment tristes et fiers de lui. […] On n’a pas de mot. C’était un garçon merveilleux, un bon fils, adoré de son frère et de ses sœurs [la fratrie compte cinq enfants, ndlr], un fiancé amoureux », a-t-il poursuivi le lendemain sur Europe 1. « Son objectif n’était pas de nous inquiéter, c’était nous rassurer. Il le faisait constamment. […] J’ai un sentiment de profonde tristesse et de fierté pour notre fils », a-t-il ajouté.

Le jeune homme a passé plusieurs années chez les Scouts et Guides de France, à la 1ère Mulhouse. Bruno Ball, l’un de ses amis qui l’a connu dès leurs années de louvetisme, s’est confié au quotidien L’Alsace. « Il avait une bonté incroyable ! Il était toujours là pour tout le monde, toujours dévoué. Quand on est parti en Tanzanie, en 2010, pour construire une maison du personnel au centre psychiatrique de Marumba, il a tout fait pour nous accompagner, alors qu’il était en classe prépa et que ce n’était pas évident. […] C’était quelqu’un de très fidèle ».

