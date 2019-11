Militaires tués au Mali : Clément Frison-Roche, l’« amour de la France et de la famille »

À la différence de ses parents qui avaient respectivement intégré l’armée de l’Air et la Marine nationale, Clément Frison-Roche avait choisi l’armée de Terre. Nommé capitaine en juin dernier, le Mali était sa première opération extérieure. Lundi 25 novembre, il y est mort avec douze autres soldats dans la collision accidentelle de deux hélicoptères lors d’une opération de combat. Interrogé par La Croix , Benoît Frison-Roche, son père, assure qu’il était animé par « l’amour de la France et de la famille ».

« En tant que père, je pense à mon fils, à ma belle-fille et à ma petite-fille de 7 mois, Victoire, qui ne connaîtra pas son papa, et je suis effondré », a-t-il également confié. « En tant que catholique, je me console en pensant que Clément va retourner vers notre Père. Et en tant que citoyen, j’ajouterai que mon fils donne un exemple d’engagement complet, jusqu’au bout de sa vie, dont on aimerait que s’inspirent ceux qui sont aux manettes ».

Lire aussi : Père Ducourneau : « La fraternité d’armes est aussi une fraternité des larmes »

Le jeune officier, « passionné et exemplaire », se distinguait « par ses belles qualités humaines et ses très bonnes connaissances techniques », selon l’Armée de terre. Des qualités qu’il avait certainement développées chez les scouts unitaires de France (SUF) au sein du groupe Josemaria Escriva (47) dans lequel il a été éclaireur. Clément Frison-Roche allait fêter ses 28 ans début décembre.

Ces saints patrons qui veillent sur les armées :