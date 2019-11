Le pape François a insisté sur « l’hypocrisie de parler de la paix en fabriquant et en vendant des armes », lors de l’audience générale du 27 novembre 2019, l’une des dernières de l’année sur la place Saint-Pierre. Il est revenu sur cet « intense » voyage, comme il l’avait qualifié lors de la conférence de presse dans le vol au retour de Tokyo.

Le thème du voyage au Japon, a rappelé le pape François, était : « protéger chaque vie ». Marqué par les stigmates des bombardements atomiques de la Seconde Guerre mondiale, ce pays doit se faire le « porte-parole du droit fondamental à la vie et à la paix ». À Nagasaki et Hiroshima, le Pape a rappelé la « ferme condamnation » des armes nucléaires et « l’hypocrisie de parler de la paix en fabriquant et en vendant des armes », a-t-il affirmé sous les applaudissements des pèlerins.

Avant le Japon, le souverain pontife s’est rendu en Thaïlande, un « antique royaume » aujourd’hui « fortement modernisé ». Il y a rendu hommage à la « riche tradition spirituelle et culturelle » du peuple thaï, « le peuple au beau sourire ». Sur place, a-t-il indiqué, le Pape a encouragé à s’engager pour « l’harmonie entre les différentes composantes des nations ». Mais aussi « pour que le développement économique puisse aller au bénéfice de tous ».

« Condoléances » aux Albanais suite à un tremblement de terre

Le Pape a ensuite fait part de sa tristesse à la suite du violent séisme en Albanie. « Que le Seigneur bénisse ce peuple que j’aime tant », a confié l’évêque de Rome.

L’Albanie a été frappée par un violent tremblement de terre dans la matinée du 26 novembre 2019. L’épicentre de ce puissant séisme se trouve dans la mer Adriatique, à une trentaine de kilomètres de Tirana, la capitale du pays. Pour le moment, le bilan fait état d’une vingtaine de morts.

Après sa prise de parole, le pape François s’est tourné vers les personnes venues de France. Parmi elles, se trouvaient le groupe d’études sur les relations avec le Saint-Siège de l’Assemblée nationale française. Il les a invités à confier à la bonté et à la providence de Dieu les peuples de la Thaïlande et du Japon. Peu après, se tournant vers les germanophones, le pontife a demandé de prier pour lui et pour son ministère pour l’Église universelle.

