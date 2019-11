La chapelle des Saints-Anges de Delacroix bientôt visible en 3D

Il y a quelques semaines, la chapelle des Saints-Anges — restaurée entre 2016 et 2018 — de l’église Saint-Sulpice à Paris, décorée par Eugène Delacroix, a été entièrement numérisée en 3D. Outre son architecture, les trois principaux tableaux de l’artiste,et, ont également bénéficié d’une modélisation ultra-précise. Les trois sujets, centrés sur le thème de la lutte, reflète le combat personnel de l’artiste. Loin d’être un fervent croyant, Delacroix s’est pourtant toujours questionné sur Dieu et a merveilleusement retranscris sa quête spirituelle dans ce testament pictural. C’est sans doute pour le tableauqu’il a usé le plus de son génie et de son imagination, luttant lui-même avec Celui qui n’a pas de nom pour Le chercher.

