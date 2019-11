Comment rendre hommage aux militaires morts au Mali ?

Il s’agit de l’un des plus lourds tributs humains de l’armée française depuis 36 ans. Treize militaires de l’opération Barkhane ont perdu la vie lundi 25 novembre soir, au Mali, dans la collision accidentelle de deux hélicoptères qui appuyaient une attaque contre des djihadistes. C’était « une opération difficile, par nuit noire, nuit de niveau 5 (le niveau le plus sombre, ndlr), dans des conditions de combat, et j’insiste sur le terme “combat” », a tenu à préciser le général Lecointre, chef d’état-major des armées. « Ce n’est pas simplement un accident ou une collision, c’est un accident qui se passe lors d’une opération de combat et de reconnaissance ». Saluant leur « courage », leur « bravoure » et leur « sens du devoir », les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias. Voici quatre façons de rendre hommage à ces soldats morts pour la France.

Hommage national

Un hommage national aux treize militaires aura lieu lundi 2 décembre aux Invalides, a indiqué Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. La cérémonie aura lieu dans l’après-midi et devrait inclure les régiments et les communes concernés par la mort d’un militaire, avec la présence d’élèves et de représentants de corps militaires. Distinction officielle de la République, la cérémonie est décidée par le président de la République et inscrite au Journal officiel. Elle débute traditionnellement par les honneurs militaires. Les troupes sont ensuite passées en revue par le chef de l’État, qui est également chef des armées. Les cercueils, recouverts du drapeau tricolore arrivent, généralement portés par des militaires du même régiment. Le président de la République devrait prononcer un éloge funèbre avant les honneurs funèbres militaires. La cérémonie se termine généralement par les honneurs au drapeau.

Le pont Alexandre III

Surnommé par certains « le pont de l’honneur », le pont Alexandre III est naturellement devenu, au fil des années, le lieu où la Nation se recueille devant celles et ceux qui sont morts pour elle. Le franchissement du pont Alexandre III est une phase importante et hautement symbolique au cours de laquelle chaque citoyen peut rendre, dans une présence recueillie, hommage aux soldats morts pour la France. Si les associations d’anciens combattants sont systématiquement présentes, chacun est invité à s’y rendre pour un dernier hommage.

Messes et intentions

De nombreuses messes ont déjà été célébrées en hommage aux treize militaires. « Nous pleurons avec les familles des militaires qui ont donné leur vie pour notre pays ce lundi 25/11 », a ainsi indiqué le sanctuaire d’Alençon, précisant que la messe de ce 27 novembre allait été dite pour eux.

Nous pleurons avec les familles des militaires qui ont donné leur vie pour notre pays ce lundi 25/11. La Messe d’aujourd’hui sera dite pour eux au sanctuaire. 😢🙏https://t.co/7qpdrUkNAK — Sanctuaire d’Alençon (@SanctuRAlencon) November 27, 2019

Le père Damien Haas, aumônier aux armées, célébrera pour le diocèse de Toulouse une messe ce samedi à la mémoire de ces soldats.

Une messe sera célébrée ce samedi par le Père Damien Haas, aumônier aux armées, à la mémoire des 13 soldats tués au #Mali. Nous vous invitons à vous y associer par la prière.@diocese_armees @Defense_gouv https://t.co/7YGDxMtPnv — Diocèse de Toulouse (@toulousecatho) November 27, 2019

La prière

Face à ces deuils qui frappent les familles, l’institution militaire, l’État et la France toute entière, l’Église propose une belle prière pour les soldats tués au combat, que l’on peut retrouver sur le site du diocèse aux Armées :

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde,

qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ

pour nous apporter le Salut de la vie,

ayez pitié de tous nos frères,

que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre ! Nous vous prions pour ceux qui vous ont connu, aimé et servi :

donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne,

ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas. Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu,

mais qui vous ont cherché toute leur vie dans,

l’inquiétude et l’angoisse de leur âme,

et qui ne vous ont trouvé que dans la mort. Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connu,

ni même cherché, et que, cependant, vous n’avez cessé d’aimer.

Ils vous ont quand même servi

en faisant loyalement et courageusement leur

devoir jusqu’à l’ultime sacrifice. Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres !

Ils sont tous vos enfants.

Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix.

