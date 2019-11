Pourquoi est-il bon de rêver du Ciel ?

Vous arrive-t-il d’essayer de vous représenter le Paradis ? Il est important, dans notre vie spirituelle, de se rappeler quel est l’objectif final, quelle est la destination vers laquelle nous tendons tous. Les saints avaient pleinement conscience de cette réalité et pensaient au Ciel quotidiennement. Dans leurs prières, ils pensaient à la beauté et aux joies du Ciel ainsi qu’à leur désir profond d’être unis à Dieu.

Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de Sales encourageait pleinement cette démarche :

Considérez une belle nuit bien sereine, et pensez combien il fait bon voir le Ciel avec cette multitude et variété d’étoiles. Or, joignez maintenant cette beauté avec celle d’un beau jour, en sorte que la clarté du soleil n’empêche point la claire vue des étoiles ni de la lune ; et puis après, dites hardiment que toute cette beauté mise ensemble n’est rien au prix de l’excellence du grand Paradis. Oh ! Que ce lieu est désirable et amiable, que cette cité est précieuse !

Il incitait ensuite le lecteur à penser aux joies du Ciel auxquelles les anges et les saints goûtent déjà :

Mon Dieu, qu’ils sont heureux ! Toujours ils chantent le doux cantique de l’amour éternel ; toujours ils jouissent d’une constante allégresse ; ils s’entredonnent les uns aux autres des contentements indicibles, et vivent en la consolation d’une heureuse et indissoluble société. Considérez, enfin, quel bien ils ont tous de jouir de Dieu qui les gratifie pour jamais de son amiable regard, et par celui-ci répand dedans leurs cœurs un abîme de délices. Quel bien d’être à jamais uni à son principe ! Ils sont là, comme des heureux oiseaux qui volent et chantent à jamais dedans l’air de la divinité qui les environne de toutes parts de plaisirs incroyables.

Lire aussi : Faut-il craindre le Purgatoire ?

Ce bref exercice peut avoir un réel effet sur notre âme et de ce fait, influencer toutes nos actions. Si nous désirons ardemment le Ciel, ne ferons-nous pas tout ce qui est en notre pouvoir pour rester sur le chemin qui y mène directement ? Si vous avez le sentiment de commettre sans cesse le même genre de péchés, prenez un moment pour imaginer comment sera la vie au Paradis. La beauté et la joie du Ciel dépassent tout ce que nos esprits peuvent imaginer, et cette glorieuse réalité suffit à susciter en nous le désir d’y parvenir, quel qu’en soit le prix !

À lire aussi : ce que disent les grands saints sur le Paradis