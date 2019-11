Qu’y a-t-il après la mort ? Nul ne sait exactement ce qui se passera au moment du passage vers l’au-delà. Cette grande inconnue fait souvent très peur. Pourtant, lorsqu’on on lit les dernières paroles des grands saints sur leur lit de mort, on se rend compte qu’ils vivent ce passage vers la vie éternelle avec impatience et espoir. Certains l’attendent même avec joie.

La mort permet d’aiguiser le regard, elle montre la vie sous un jour nouveau. Il est alors plus facile de voir ce qui est vraiment important. « Si seulement vous saviez combien les choses de la vie sont jugées différemment à l’heure de la mort » — disait sainte Jeanne Beretta Molla. Paradoxalement, les mots prononcés au moment de la mort par les saints sont l’essence de la vie même. Ils mettent la lumière sur la question suivante : « que dirais-je si la mort venait aujourd’hui ? Que dirais-je alors de ma vie ? »

Découvrez les dernières paroles de Mère Teresa, Padre Pio, sainte Thérèse de Lisieux, saint Jean Paul II et de quelques autres grandes figures de la chrétienté :