Ce livre a changé la vie de Diana et de nombreux Cubains

Diana est une jeune Cubaine emplie de joie et d’optimisme. Elle fait face à la vie avec espoir car, se souvient-elle, quelque chose l’a changée : sa rencontre avec Jésus.

Comme Diana le raconte dans la vidéo qui accompagne cet article, son pays est plein de couleurs et de musique, il est vibrant et touche les visiteurs. Les plages des Caraïbes, les rythmes cubains, la Vieille Havane, le soleil … Mais au-delà de ce que voient les touristes, la population se heurte aux difficultés de la vraie vie à Cuba. La situation amène beaucoup de gens à sombrer dans le désespoir car l’avenir qui s’offre à eux est difficile. Les dépressions sont fréquentes.

Les livres porteurs d’espoir

Cette jeune fille livre sa propre expérience. Elle a grandi avec les mêmes difficultés rencontrées par de nombreuses familles liées au fait d’être catholique. Mais elle découvre Jésus par la catéchèse et, petit à petit, elle enrichit sa vie spirituelle grâce aux livres de religion qui lui parviennent, à elle ainsi qu’à d’autres enfants et adolescents. Cela rend Diana heureuse et reconnaissante pour la foi en Jésus et elle décide alors de transmettre aux autres la joie de la vie chrétienne : elle devient catéchiste.

Comment les livres de catéchèse sont-ils arrivés entre les mains de Diana et de nombreux autres jeunes à Cuba ? Grâce aux dons de foi que leur a envoyés Aide à l’Église en Détresse, ou AED.

Un Noël très spécial

Pour ce Noël, vous pouvez vous aussi apporter votre contribution. Pourquoi ne pas échanger un cadeau matériel contre un don de foi ? Grâce à ce don, Aide à l’Église en Détresse peut apporter de la joie à de nombreux jeunes comme Diana, à Cuba et dans de nombreux autres pays du monde.

Vous pouvez le faire en votre nom ou au nom de votre famille et de vos amis. C’est très simple et votre cadeau rendra ce Noël unique pour beaucoup de personnes.

