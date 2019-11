Sœur Anna Katharina reconduite à la tête de la communauté des Béatitudes

« Dans une belle unanimité, les délégués, frères, sœurs et laïcs, ont réélu sœur Anna Katharina Pollmeyer à la présidence de la Communauté », a indiqué la communauté des Béatitudes. De nationalité allemande, la religieuse avait été élue une première fois en 2015. Le père Martin Silva a également été renouvelé au poste d’assistant général.

Présente dans 26 pays, la communauté des Béatitudes compte aujourd’hui un peu moins de 800 membres, frères, sœurs et laïcs. La spiritualité de la communauté « donne la première place à la vie d’oraison et à la recherche de la prière continuelle ». Ainsi, l’oraison tient une place essentielle dans la vie de ses membres « et est la source de tout ce qu’ils vivent ».

Lire aussi : Comment pratiquer l’oraison quotidiennement ?